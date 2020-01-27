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Бывший руководитель УФНС по Архангельской области Родионов оказался злостным взяточником

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела по обвинению бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергея Родионова в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника, совершенное  в особо крупном размере с вымогательством взятки), установлена его причастность к совершению аналогичного преступления.

Напомним, что Сергей Родионов в ноябре 2019 года задержан сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области при получении очередной части взятки в одном из кафе в центре города Архангельска. Следствием установлено, что с апреля по ноябрь 2019 года на территории города Архангельска и города Санкт-Петербурга Родионов вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 млн рублей. Взятка предназначалась за совершение в пользу взяткодателя и представляемых им лиц незаконных действий, а именно снижения размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении коммерческой организации, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома. Кроме того, вознаграждение требовалось за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов путем заключения мирового соглашения с УФНС России по АО и НАО, а также за способствование указанным действиям в силу своих служебных полномочий.

В ходе расследования указанного уголовного дела дополнительно установлено, что Родионов причастен к получению от руководителя иной коммерческой организации через посредника еще одной взятки в особо крупном размере в сумме более 1 миллиона рублей за заведомо незаконные действия по непринятию мер налогового контроля в отношении представляемого тем общества. Также возбуждено уголовное дело в отношении взяткодателя и посредника.

Указанные уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно- разыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области. Мероприятия проводились во взаимодействии с Центральным аппаратом ФНС России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. На период следствия в отношении Родионова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

14 апрель 09:43 | : Происшествия

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