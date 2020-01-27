Архангельский забулдыга чуть не убил свою мать из-за остатков пенсии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 41-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью человека), ч.3 ст. 30, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).
Следствием установлено, что 8 августа 2019 года по месту жительства по улице 40-летия Великой Победы в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью хищения имущества напал на 66-летнюю мать. На почве личной неприязни при помощи веревки, накинутой той на шею, душил, пока пенсионерка не потеряла сознание. Полагая, что потерпевшая мертва, покинул место преступления, похитив ее имущество, включая банковскую карту, с которой затем снял денежные средства в размере 4100 рублей. Благодаря тому, что потерпевшую обнаружили посторонние лица и вызвали скорую медицинскую помощь, пенсионерка осталась жива.
Подследственный скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Сотрудники полиции установили его местонахождение и произвели задержание. В ходе допроса он пояснил следователю, что ранее с матерью постоянно происходили конфликты на бытовой почве, так как она высказывала ему претензии, что он не работает, страдает игроманией и часто употребляет спиртное. В порыве гнева он решил ее задушить. В содеянном раскаивается.