Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Россельхознадзор по Архангельской области предупреждает: цветы на 8 марта могут оказаться с ржавчиной

Миллионы роз, тюльпанов и хризантем.  Архангельская область и Ненецкий автономный округ готовятся отмечать Международный женский день. Главным атрибутом праздника, несомненно, являются цветы. В преддверии праздника на подконтрольную Управлению территорию поступает большое количество цветочной продукции, а именно срезанных цветов и растений для защищенного грунта в горшках. Данная подкарантинная продукция импортного происхождения поступает из таких стран, как Эквадор, Италия, Кения, Израиль, Испания, Колумбия, Эфиопия, Нидерланды, где распространены опасные карантинные и другие вредные для РФ объекты.

Получить красивый букет приятно каждому, но стоит помнить, что они дарят нам не только эстетическое удовольствие, но и могут быть заражены такими карантинными вредителями, как западный (калифорнийский) цветочный трипс и возбудителями болезней хризантем – аскохитоз и белая ржавчина.

Вредители очень быстро адаптируются, попадая  с букета на комнатные цветы, на рассаду, а в последствии и на дачный участок. Особенно опасно попадание зараженного растения в теплицу, где создаются наиболее благоприятные условия для трипса.

А чтобы приобретенные вами цветы были хорошего качества и без карантинных насекомых, их нужно тщательно проверить. 

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает об обязанности  индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих реализацию подкарантинной продукции извещать немедленно, в том числе в электронной форме, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами в установленном законом порядке.

Если вас не удовлетворили цветы, которые вы приобрели, или  вы обнаружили признаки заражения цветов, карантинными объектами, обращайтесь в отдел пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора Управления  Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу по  адресу: г. Петрозаводск, ул. Мурманская д.22, и по тел. (8142) 56-60-90, 56-60-40; г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.206, тел. (8182) 20-11-42.

Убедительная просьба при приобретении цветов сохранять кассовые и товарные чеки.

06 март 10:39 | : Происшествия

Главные новости


Юрий Шевелев: «Мы готовы к сотрудничеству». Бывший вице-губернатор возвращается в Архангельск
Кривые дорожки Константина Худякова. Рассказывает экс-директор МУП «Горсвет» Роман Захаров
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (60)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20