Россельхознадзор по Архангельской области предупреждает: цветы на 8 марта могут оказаться с ржавчиной

Миллионы роз, тюльпанов и хризантем. Архангельская область и Ненецкий автономный округ готовятся отмечать Международный женский день. Главным атрибутом праздника, несомненно, являются цветы. В преддверии праздника на подконтрольную Управлению территорию поступает большое количество цветочной продукции, а именно срезанных цветов и растений для защищенного грунта в горшках. Данная подкарантинная продукция импортного происхождения поступает из таких стран, как Эквадор, Италия, Кения, Израиль, Испания, Колумбия, Эфиопия, Нидерланды, где распространены опасные карантинные и другие вредные для РФ объекты.
Получить красивый букет приятно каждому, но стоит помнить, что они дарят нам не только эстетическое удовольствие, но и могут быть заражены такими карантинными вредителями, как западный (калифорнийский) цветочный трипс и возбудителями болезней хризантем – аскохитоз и белая ржавчина.
Вредители очень быстро адаптируются, попадая с букета на комнатные цветы, на рассаду, а в последствии и на дачный участок. Особенно опасно попадание зараженного растения в теплицу, где создаются наиболее благоприятные условия для трипса.
А чтобы приобретенные вами цветы были хорошего качества и без карантинных насекомых, их нужно тщательно проверить.
Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает об обязанности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих реализацию подкарантинной продукции извещать немедленно, в том числе в электронной форме, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами в установленном законом порядке.
Если вас не удовлетворили цветы, которые вы приобрели, или вы обнаружили признаки заражения цветов, карантинными объектами, обращайтесь в отдел пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу по адресу: г. Петрозаводск, ул. Мурманская д.22, и по тел. (8142) 56-60-90, 56-60-40; г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.206, тел. (8182) 20-11-42.
Убедительная просьба при приобретении цветов сохранять кассовые и товарные чеки.