Вельск: кочегар-убийца сдался полиции

10 февраля 2020 года ночью в помещении комнаты отдыха в котельной, расположенной в городе Вельске, обнаружено тело 44-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки слева. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против личности 47-летний знакомый потерпевшего, который проживал и работал в указанной котельной.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что в ходе употребления спиртных напитков между ним и потерпевшим произошёл конфликт из-за спора, кто из них находился в более комфортных условиях во время отбытия наказания в местах лишения свободы. В порыве гнева он ударил гостя кухонным ножом.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
(на фото: его рабочее место)