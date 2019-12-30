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Вельск: кочегар-убийца сдался полиции

10 февраля 2020 года ночью в помещении комнаты отдыха в котельной, расположенной в городе Вельске, обнаружено тело 44-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки слева. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении  преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против личности 47-летний знакомый потерпевшего, который проживал и работал в указанной котельной.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что в ходе употребления спиртных напитков между ним и потерпевшим произошёл конфликт из-за спора, кто из них находился в более комфортных условиях во время отбытия наказания в местах лишения свободы. В порыве гнева он ударил гостя  кухонным ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

(на фото: его рабочее место)

11 февраль 09:00 | : Происшествия

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