Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Котлас: Новые рэкетиры

В середине января в ОМВД России «Котласский» поступила информация о том, что бывшие сотрудники коммерческой организации вымогают денежные средства у ее владельцев, угрожая распространением конфиденциальных сведений. В ходе проведения проверочных мероприятий было установлено, что накануне увольнения два сотрудника фирмы похитили из служебного компьютера жесткий диск с информацией, не подлежащей разглашению. За возврат цифрового носителя злоумышленники запросили более пяти миллионов рублей. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции, при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования Росгвардии, подозреваемые – местные жители 1983 и 1984 г.р. - были задержаны в момент получения денежных средств. Жесткий диск изъят и возвращен законным владельцам. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Ведется следствие. 

 

03 февраль 14:36 | : Происшествия

Главные новости


Игорь Орлов: Не прощаюсь. Губернатор сказал об участии в выборах... но не все его услышали
Спасем Алексея! Сын известного архангельского журналиста борется с онкологией (видео)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2020 (18)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20