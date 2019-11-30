Котлас: Новые рэкетиры

В середине января в ОМВД России «Котласский» поступила информация о том, что бывшие сотрудники коммерческой организации вымогают денежные средства у ее владельцев, угрожая распространением конфиденциальных сведений. В ходе проведения проверочных мероприятий было установлено, что накануне увольнения два сотрудника фирмы похитили из служебного компьютера жесткий диск с информацией, не подлежащей разглашению. За возврат цифрового носителя злоумышленники запросили более пяти миллионов рублей.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции, при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования Росгвардии, подозреваемые – местные жители 1983 и 1984 г.р. - были задержаны в момент получения денежных средств. Жесткий диск изъят и возвращен законным владельцам.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Ведется следствие.