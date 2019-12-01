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«Воровали водку и шампанское». Росгвардия в Архангельской области отчиталась за начало года

В период с 1 по 10 января 2020 года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Архангельской области более 200 раз выезжали по сигналам «Тревога» на охраняемые объекты. В результате выездов пресечено 101 правонарушение, задержано трое подозреваемых в совершении преступлений, для дальнейшего разбирательства в отделы полиции передано 58 граждан. Традиционно большинство сигналов поступило из развлекательных заведений и крупных торговых центров Архангельска.


Если причинами выездов нарядов Росгвардии в места отдыха горожан стала порча имущества и хулиганские действия посетителей, то работники магазинов нажимали КТС для пресечения краж.


Примечательно, что в основном магазинные воры пытались украсть спиртные напитки (водку и шампанское), женские духи и шоколад, всё в средней ценовой категории. Действия граждан подподали под статью 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», санкция которой предусматривает административный штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.


В одном случае архангельский автопатруль ОВО выезжал по тревожному сигналу администратора сауны, где любитель попариться 1988 года рождения написал заявление о краже у него 7000 рублей после отдыха в компании неизвестной девушки. Проверка продолжается.


Согласно статистике, обстановка в выходные праздничные дни в целом была спокойная, а количество выездов не превысило средние значения.


12 январь 08:30 | : Происшествия

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