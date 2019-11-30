Архангельская область: Такие спокойные праздники... всего одно убийство и прочие неприятности

1 января 2020 года днем в больницу города Коряжмы госпитализирован 42-летний местный житель, которому знакомый в ходе совместного употребления спиртных напитков причинил ножевое ранение шеи с повреждением сонной артерии. На следующий день потерпевший скончался в медицинском учреждении от полученного ранения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
6 января 2020 года в поселке Куша Онежского района обнаружено тело 37-летнего местного жителя. Установлено, что его гибель наступила в результате черепно- мозговой травмы. В ходе совместного употребления спиртных напитков ему знакомый нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Подозреваемые задержаны. Суд удовлетворил ходатайства следователей и избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.
По оперативным данным за истекший период текущего года на территории Архангельской области в результате 15 пожаров погибло 2 человека.
Так, 7 января 2020 года утром в СНТ «Ягодник» Приморского района в сгоревшем автомобиле обнаружено тело 35-летнего водителя.
По предварительным данным, мужчина, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, возвращался из гостей к себе домой на другую линию указанного СНТ, но съехал в канаву. Он позвонил знакомым с просьбой о помощи, так как самостоятельно вернуть транспортное средство на дорогу не смог. Мужчина уснул в машине с работающим двигателем. В автомобиле произошло возгорание. Одна из версий пожара- короткое замыкание проводки. По данному факту следственными органами СКР проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти потерпевшего.