Северодвинский пацифист вместо казармы может отправится на нары

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).
По версии следствия, подозреваемый, подлежащий призыву на военную службу, в период с октября 2018 года по май 2019 года под роспись получал повестки о явке в отдел военного комиссариата по городу Северодвинску. Не желая проходить военную службу, в назначенные дни без уважительной причины на мероприятия, связанные с призывом, не являлся.
В ходе допроса подозреваемый объяснил свои неявки следователю нежеланием служить в армии.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинск Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Напоминаем, что за уклонение от призыва на военную службу Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.