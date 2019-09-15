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Это заразно! В Нарьян-Маре паршивец обстрелял детский сад

Еще раньше наблюдатели высказывали мнение, что пример нелюдя, зарезавшего шестилетнего ребенка в детсаду Ненецкого округа, может быть заразным для некоторых жителей этого не самого здорового субъекта Российской Федерации (алкоголизм, депрессии и т.д.).

И вот, как в воду глядели - обстрелу из пневматического оружия подвергся детский сад «Кораблик» на улице Ленина.  Сотрудники полиции быстро установили личность преступника. Им оказался местный подросток. Оружие изъято, проводится проверка. («Регион 29»)

Напомним, 31 октября в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре произошла трагедия — вооружённый мужчина проник в детский сад и зарезал шестилетнего мальчика. Преступника тут же задержали, но было уже поздно. Сейчас 36-летнему безработному, напавшему на мальчика, предъявили обвинение в убийстве. Под стражей находится и охранник, впустивший убийцу в здание детского сада.

12 ноябрь 13:07 | : Происшествия

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