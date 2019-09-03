Браконьеры Архангельской области окончательно потеряли совесть

Службой в г. Архангельске Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району (далее – Служба в г. Архангельске) проводится комплекс мероприятий по предупреждению и пресечению нарушений природоохранного законодательства. Несмотря на принимаемые меры, анализ обстановки, складывающейся в сфере добычи и реализации водных биологических ресурсов, свидетельствует о сохранении актуальности проблемы браконьерства.
В период с августа по октябрь 2019 года сотрудниками Службы в г. Архангельске в результате профилактических мероприятий, по противодействию незаконной добыче и обороту морских биологических ресурсов пресечена деятельность 3 групп и 89 частных лиц, возбуждено 3 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 105 граждан, назначено административных наказаний в виде штрафов на общую сумму более 800 тысяч рублей, задержано и изъято 5 маломерных плавсредств, более 2400 метров сетей и свыше 380 килограммов водных биологических ресурсов ценных пород. В естественную среду обитания возвращено 296 особей разного видового состава. Осмотрено 75 маломерных плавсредств.
Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району данная работа в осенне-зимнем периоде будет активизирована и организована в тесном взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами приарктических субъектов Российской Федерации.
Обращаем внимание жителей и гостей прибрежных населенных пунктов на недопустимость браконьерского лова, за который предусмотрены не только значительные административные штрафы, но и уголовная ответственность.
По всем вопросам, связанным с промысловой деятельностью, просим обращаться по телефону 8 (8152) 487-406, туда же можно сообщить сведения о фактах браконьерства.