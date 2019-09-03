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Осталась только шапка... Вчера в Холмогорском районе утонул рыбак

Вчера днем в озере Травное МО «Матигорское» в Холмогорском районе утонул 70-летний мужчина. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Со слов местного жителя установлено, что он пришел на подледную рыбалку и обнаружил на берегу озера автомобиль, от которого вели одиночные следы к полынье. В проруби находился рыболовный ящик и шапка.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа не смогла достать тело рыбака из воды. На сегодня запланировано проведение водолазных работ. По номеру автомобиля установлена личность владельца транспортного средства, родственники которого подтвердили, что мужчина уехал на подледную рыбалку.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

 Следственное управление обращает внимание, что выход на неокрепший лед  опасен.  Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.

  

03 ноябрь 09:31 | : Происшествия

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