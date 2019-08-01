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Дожмотилась. В Каргополе гендиректор платили работникам сущие гроши

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу в ходе расследования уголовного дела,  возбужденного в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью по фактам нарушений прав работников на оплату труда, выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности. Она также подозревается в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев, а также выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже минимального размера оплаты труда).

По версии следствия,  в разные периоды 2018 года генеральный директор сельскохозяйственного производства для поддержания хозяйственного благополучия и финансовой стабильности предприятия  на протяжении более трех месяцев выплачивала пяти работникам заработную плату в размере менее половины подлежащих выплате сумм, еще нескольким работникам свыше двух месяцев платила заработную плату в размере ниже установленного законом минимального размера оплаты труда, то есть не более 11 тысяч рублей.

Подозреваемая вину признала и пояснила  следователю, что допустила указанные нарушения, так как  на предприятии сложилась сложная финансовая ситуация.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

23 сентябрь 08:59 | : Происшествия

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