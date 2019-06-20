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Барные страсти. В Северодвинске задержан убийца-ревнивец

16 августа 2019 года вечером в одном из баров города Северодвинск в ходе ссоры, произошедшей на почве ревности, 44-летний местный житель  напал на ранее не знакомого 43-летнего мужчину, нанеся ему многочисленные удары ногами и металлическим стулом по голове и телу. После получения не совместимых с жизнью телесных повреждений, пострадавший доставлен в городскую больницу, где, не приходя в сознание через несколько дней скончался.  

По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105  УК РФ (убийство).

В результате следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, подозреваемый задержан.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что совершил убийство из ревности, увидев ранее ушедшую из дома сожительницу распивающей спиртное в баре с незнакомым мужчиной. Сначала он ударил сожительницу рукой по лицу, а когда она убежала, напал на ее спутника. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

06 сентябрь 09:04 | : Происшествия

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