«Росатом» оклемается после взрыва в Нёноксе. Стали известны имена пострадавших

Конечно, речь не о самой госкорпорации с миллиардными оборотами, а о трех сотрудниках ее саровского центра, пострадавших при взрыве черт-знает-чего на военном полигоне под Северодвинском.
Местные порталы уже озвучили имена тех, кто находится на излечении в московских специальных клиниках.
-— Трое сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, пострадавших при взрыве в Архангельской области, на данный момент находятся на лечении в Москве. По имеющейся у нас информации, их состояние оценивается как удовлетворительное, ребята самостоятельно передвигаются. Слесарь Сергей Гришин, инженеры Дмитрий Абанин и Александр Манюхин идут на поправку. С нетерпением ждем наших испытателей домой! Скорейшего им выздоровления!
Впрочем, наблюдатели полагают, что одно обнародование имен сотрудников, занимающихся разработкой и подготовкой к эксплуатации ядерного вооружения, фактически означает конец их карьеры в ядерном центре.
Напомним, что президент Путин объяснил иностранным журналистам ЧП в Архангельской области простыми словами – «Россия должна себя защищать» и заверил, что с радиацией в Северодвинске всё нормуль.