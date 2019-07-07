Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Росатом» оклемается после взрыва в Нёноксе. Стали известны имена пострадавших

Конечно, речь не о самой госкорпорации с миллиардными оборотами, а о трех сотрудниках ее саровского центра, пострадавших при взрыве черт-знает-чего на военном полигоне под Северодвинском.

Местные порталы уже озвучили имена тех, кто находится на излечении в московских специальных клиниках.

-— Трое сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, пострадавших при взрыве в Архангельской области, на данный момент находятся на лечении в Москве. По имеющейся у нас информации, их состояние оценивается как удовлетворительное, ребята самостоятельно передвигаются. Слесарь Сергей Гришин, инженеры Дмитрий Абанин и Александр Манюхин идут на поправку. С нетерпением ждем наших испытателей домой! Скорейшего им выздоровления! 

Впрочем, наблюдатели полагают, что одно обнародование имен сотрудников, занимающихся разработкой и подготовкой к эксплуатации ядерного вооружения, фактически означает конец их карьеры в ядерном центре.

Напомним, что президент Путин объяснил иностранным журналистам ЧП в Архангельской области простыми словами – «Россия должна себя защищать» и заверил, что с радиацией в Северодвинске всё нормуль.

 

22 август 11:59 | : Происшествия

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (177)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20