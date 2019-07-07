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Мир не станет другим. Древарх Просветленный снова на свободе

В минувшую субботу самого известного поморского фрика задержали в районе ст. Шиес. Судя по всему, задержание проводилась как профилактическая мера – Человек-Дерево является частым гостем архангельской психиатрической клиники и имеет вторую группу инвалидности, то есть, посадить практически нереально. Чем Андрей Христофоров (по рождению) и пользуется.

В воскресенье он был отпущен из Вилегодского ОВД.

— Отпустили меня в 16 часов. Теперь не знаю, что от меня требуется. Подписал какую-то бумажку, хотя и говорил, что в суды ходить не хочу. Даже так решил, что ни в какие суды ходить не буду до конца света ни левой, ни правой ногой. И вообще в суд ни ногой: и 19 августа, и в любой другой день, - сообщил ньюсмейкер журналистам интернет-издания 29.ru.

Напомним, самую мерзкую из своих акций Древарх Просветленный совершил в конце мая, окатив полицейских и охранников строительства мочой из игрушечного водяного автомата. Наблюдатели тогда удивлялись терпению и человеколюбию стражей правопорядка, не опустивших хулигану почки.

 

19 август 12:05 | : Происшествия / Скандалы

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