Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске полиция арестовала уродов, наживавшихся на болезни ребенка

Сотрудниками уголовного розыска в областном центре установлена подозреваемая в совершении мошенничества.

 

По предварительным данным, 20-летняя девушка разместила в одной из популярных социальных сетей объявление о сборе средств на лечение тяжело больного ребенка. Как оказалось, сообщение с фотографией мальчика она скопировала в сети Интернет, изменив номер банковского счета, указанный в объявлении, на собственный.

 

На призыв о помощи откликнулись 28 неравнодушных граждан. В общей сложности они перевели мошеннице порядка шести тысяч рублей.

 

В ходе опроса подозреваемой было установлено, что собственных детей у нее нет. Официально девушка нигде не работает, полученные незаконным способом деньги она тратила на собственные нужды. А сбор средств на лечение ребенка, указанного в объявлении, уже был окончен – мальчика удалось спасти.

 

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают граждан о необходимости критично относиться к информации, публикуемой в виртуальном пространстве. Прежде чем принять решение о распоряжении денежными средствами, тем более дистанционном переводе незнакомым людям, хорошо обдумайте свои действия. Проверяйте информацию в надежных источниках. Не позволяйте мошенникам обманывать вас!  

18 август 10:57 | : Происшествия

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (144)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20