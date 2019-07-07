В Архангельске полиция арестовала уродов, наживавшихся на болезни ребенка

Сотрудниками уголовного розыска в областном центре установлена подозреваемая в совершении мошенничества.
По предварительным данным, 20-летняя девушка разместила в одной из популярных социальных сетей объявление о сборе средств на лечение тяжело больного ребенка. Как оказалось, сообщение с фотографией мальчика она скопировала в сети Интернет, изменив номер банковского счета, указанный в объявлении, на собственный.
На призыв о помощи откликнулись 28 неравнодушных граждан. В общей сложности они перевели мошеннице порядка шести тысяч рублей.
В ходе опроса подозреваемой было установлено, что собственных детей у нее нет. Официально девушка нигде не работает, полученные незаконным способом деньги она тратила на собственные нужды. А сбор средств на лечение ребенка, указанного в объявлении, уже был окончен – мальчика удалось спасти.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают граждан о необходимости критично относиться к информации, публикуемой в виртуальном пространстве. Прежде чем принять решение о распоряжении денежными средствами, тем более дистанционном переводе незнакомым людям, хорошо обдумайте свои действия. Проверяйте информацию в надежных источниках. Не позволяйте мошенникам обманывать вас!