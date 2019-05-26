В Северодвинске назревает громкое дело по избиению ребенка на детской площадке

Вчера в социальной сети в группе «Северодвинск life» размещен пост и видеоролик от подписчицы о том, что у ТЦ «Сити» в городе Северодвинске мужчина швырнул на землю мальчика, который наехал на велосипеде на маленького ребенка. По факту нанесения побоев несовершеннолетнему органами полиции возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). В связи с тем, что происшествие вызвало общественный резонанс, степень тяжести вреда здоровью, причиненного несовершеннолетнему, еще предстоит установить, руководство Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу инициировало передачу уголовного дела для производства предварительного следствия в региональные следственные органы Следственного комитета РФ.
Предварительно установлено, что в результате происшествия 10-летнему мальчику причинены ушибы. Диагноз «сотрясение головного мозга»- уточняется. Правоохранительными органами установлена личность мужчины, применившего к ребенку физическую силу на детской площадке. Запланировано проведение с ним следственных действий.