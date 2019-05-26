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ФСБ накрыла в архангельской глубинке любителя питерского гашика

На территории Виноградовского района Архангельской области сотрудниками Регионального управления ФСБ России и полиции в ходе проведения совместных оперативно - розыскных мероприятий задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в незаконном приобретении, перевозке и хранении наркотических средств в крупном размере. Из незаконного оборота изъято 784,84 грамма наркотического средства Гашиш (анаша, смола каннабиса).

 По версии следствия подозреваемый, из корыстных побуждений, приобрел в Санкт-Петербурге (бесконтактным способом посредством сети «Интернет») крупную партию указанного наркотического средства, доставил его автомобильным транспортом в Архангельскую область и, намереваясь в дальнейшем найти покупателей и сбыть указанное средство, оборудовал тайник. Однако довести своё преступление до конца злоумышленник не смог, поскольку был задержан сотрудниками РУФСБ и УМВД России по Архангельской области.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Виноградовскому району Архангельской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет, а также крупный денежный штраф в размере до пятисот тысяч рублей.

 

11 июль 10:57 | : Происшествия

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