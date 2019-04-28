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Кто это сделал? В Урдоме сожгли дом активного общественника

В поселке Урдома Архангельской области сгорел дом соучредителя Фонда развития Ленского района Сергея Литвинова. Пожар случился также в опорном пункте полиции.

Мы не раз писали о Сергее Литвинове, общественнике и бизнесмене, чья позиция отличается от мнения протестующих против строительства экотехнопарка у станции Шиес. Именно он возглавил Фонд развития района, в задачах которого прежде всего стояло привлечение инвестиций в местную экономику, и обратился к землякам с призывом переходить от эмоций и противоправных действий к конструктивному диалогу и общественному согласию.

Бизнесмен, в сферу деловых интересов которого входит, в том числе, и переработка коммунальных отходов, укорял урдомчан  в том, что они мы хотим как в Швеции, как в Финляндии, Норвегии, но мы не хотим проходить тот эволюционный путь, который необходимо пройти.

Редакции известно, что в его адрес часто поступали угрозы, в том числе, через соцсети. Видимо, кто-то от слов перешел к делу. Если связать с поджогом полицейского участка, нетрудно догадаться, кто…

 

03 июнь 11:59 | : Происшествия

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