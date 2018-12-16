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Сергей Литвинов, Фонд развития Ленского района: Мы хотим жить как в Швеции, но ничего не делаем для этого

Как мы уже сообщали, неравнодушный урдомчанин Сергей Литвинов создал Фонд развития Ленского района, основной задачей которого является привлечение инвестиций в развитие территории.

В своем первом обращении, он призывал сограждан приглушить эмоции и включить разум, отставить оскорбления, переполнившие соцсети, и приступить к диалогу. Напомним, Сергей Литвинов известен в своем районе как предприниматель, в сферу интересов которого входит, в том числе, и переработка твердых коммунальных отходов.

В конце февраля, накануне Первого Экологического форума, Фонд был официально зарегистрирован.

Настало время выступить по самому горячему вопросу – строительству экотехнопарка «Шиес».

Сергей Литвинов: – Жизнь замечательна, если не учитывать то количество социально-экономических проблем, которое накопилось на территории Урдомы и Ленского района в целом.

Сейчас у Ленского района появилась возможность использовать передовой опыт, применять самые лучшие технологии, сделать Ленский район пилотным проектом в Архангельской области, может быть даже, в России. На мой взгляд, Ленский район этим, конечно же, должен воспользоваться, и приводить в порядок сам район. Главную задачу я здесь вижу в том, чтобы навести порядок у себя на территории.

Народ в определенный момент поняло, что так больше жить нельзя и надо что-то менять. Но, к сожалению, люди у нас не понимают такой момент: мы хотим как в Швеции, как в Финляндии, Норвегии, но мы не хотим проходить тот эволюционный путь, который необходимо пройти.

При этом бизнесмен-практик заявляет со всей ответственностью – будет построен экотехнопарк в его районе или нет, он продолжит заниматься сбором и переработкой пластиковых отходов, а также деятельностью своего Фонда. Собственно, под этот проект он и создавался.

04 март 14:13 | : Экономика

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