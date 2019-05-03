Следственный комитет заставит поселить холмогорских сирот в нормальные условия

Осенью 2014 года 8-квартирный дом, расположенный в селе Холмогоры Архангельской области, решением администрации территориального муниципального образования введен в эксплуатацию. В последующем заключены контракты на приобретение трех квартир в указанном доме, которые предоставлены по договорам социального найма ребенку-сироте и двум гражданам, нуждающимся в переселении из ветхого жилья.
23 мая 2019 года на выездной прием граждан к заместителю руководителя Следственного управления Валерию Туфанову обратились двое жителей Холмогорского района, которые переселены из аварийного жилья в вышеуказанный дом. Они предоставили заключение независимой экспертизы, согласно которому жилой дом не соответствует требованиям строительных норм и правил, так как в нем отсутствуют системы отопления и вентиляции, теплоэнергетические характеристики ограждающих конструкций не отвечают требованиям энергоэффективности, уклоны внутриквартирных лестниц не безопасны для жильцов, перекрытия прогнили насквозь, на стенах черная плесень.
Напомним, что на эту же ситуацию обратила внимание столичный координатор ОНФ во время своего инспекционного визита этой зимой в Архангельскую область.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» и администрации муниципального образования сельского поселения «Холмогорское», которые ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан.
Граждане, вынужденные проживать в указанном доме, также обратились с заявлением в органы прокуратуры Холмогорского района.
Дело принято к производству Холмогорским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.