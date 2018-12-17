Полиция Архангельска поймала разбойнмка

Следственным управлением УМВД России по городу Архангельску окончено расследование уголовного дела по факту совершения двух разбоев на территории областного центра.
Как следует из материалов уголовного дела, вечером 19 декабря 2018 года в торговый павильон, расположенный на проспекте Обводный канал, зашел мужчина в шапке с прорезями для глаз, который направился к прилавку и, угрожая продавцу ножом, потребовал передать ему деньги из кассы. Девушка отдала злоумышленнику около пяти тысяч рублей. Спустя неделю на Дзержинском проспекте, действуя по аналогичной схеме, тот же мужчина похитил из торговой точки почти семь тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении данных преступлений был установлен и задержан. Им оказался местный житель 1997 года рождения. Как пояснил задержанный, похищенные денежные средства он тратил на собственные нужны, в том числе на приобретение спиртного.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». В настоящее время расследование уголовного дела окончено, материалы направлены в суд. Подозреваемому грозит наказание до десяти лет лишения свободы.