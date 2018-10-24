Следственный комитет: Как поработал за 8 лет существования

15 января 2011 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 1182 был создан Следственный комитет Российской Федерации.
Основные цели и задачи следственных органов Следственного комитета Российской Федерации - оперативное и качественное расследование уголовных дел о преступлениях, отнесенных к подследственности Следственного комитета России, обеспечение законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод человека и гражданина.
В 2018 году в производстве Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу находилось 2493 уголовных дела, из них 1188 окончены.
Благодаря совместной работе с сотрудниками органов внутренних дел, а также использованию новейшей криминалистической техники и современных технологий в 2018 году раскрыто 95,5 % убийств и покушений на убийства (в 2017 году- 94%), как и в 2017 году раскрыто 96 % случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, а также все изнасилования. В Ненецком автономном округе раскрываемость указанных категорий преступлений достигла 100 %.
В своей деятельности следственные органы Следственного комитета России особое внимание уделяют повышению качества расследования уголовных дел, неукоснительному соблюдению прав и свобод человека и гражданина, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в отношении детей и социально- незащищённых категорий граждан, ятрогенных преступлений, а также фактов невыплаты заработной платы.
На особом контроле руководства управления находится раскрытие преступлений, вызвавших общественный резонанс. В 2018 году предстали перед судом обвиняемые в организации порнографической студии, которые в этих целях на протяжении нескольких лет использовали детей, а также житель Северного округа города Архангельска, обвиняемый в убийствах двух водителей такси. Осуждены к длительным срокам лишения свободы жители областного центра, из-за квартиры лишившие жизни ветерана Великой Отечественной войны и его сестру, а также уроженец Вологодской области, который на протяжении нескольких лет совершал разбойные нападения на пожилых женщин, одну из которых убил. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в конце 2018 года, об уклонении от уплаты налогов на беспрецедентную для нашего региона сумму в размере более 300 миллионов рублей.