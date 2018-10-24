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Следственный комитет: Как поработал за 8 лет существования

15 января 2011 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 1182 был создан Следственный комитет Российской Федерации.

 

Основные цели и задачи следственных органов Следственного комитета Российской Федерации - оперативное и качественное расследование уголовных дел о преступлениях, отнесенных к подследственности Следственного комитета России, обеспечение законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод человека и гражданина.

 

В 2018 году в производстве Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу находилось 2493 уголовных дела, из них 1188 окончены.

 

Благодаря совместной работе  с сотрудниками органов внутренних дел, а также использованию новейшей криминалистической техники и современных технологий в 2018 году раскрыто 95,5 % убийств и покушений на убийства (в 2017 году- 94%), как и в 2017 году раскрыто 96 % случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, а также  все  изнасилования. В Ненецком автономном округе раскрываемость указанных категорий преступлений достигла 100 %.

 

В своей деятельности следственные органы Следственного комитета России особое внимание уделяют повышению качества расследования уголовных дел, неукоснительному соблюдению прав и свобод человека и гражданина, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в отношении детей и социально-  незащищённых категорий граждан, ятрогенных преступлений, а также фактов невыплаты заработной платы.

 

На особом контроле руководства управления находится раскрытие преступлений, вызвавших общественный резонанс. В 2018 году предстали перед судом обвиняемые в организации порнографической студии, которые в этих целях на протяжении нескольких лет использовали детей, а также  житель Северного округа города Архангельска, обвиняемый в убийствах двух водителей такси. Осуждены к длительным срокам лишения свободы жители областного центра, из-за квартиры лишившие жизни ветерана Великой Отечественной войны и его сестру,  а также   уроженец Вологодской области, который на протяжении нескольких лет совершал разбойные нападения на пожилых женщин, одну из которых убил.   Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в конце 2018 года, об уклонении от уплаты налогов на беспрецедентную для нашего региона  сумму в размере более 300 миллионов рублей.

 

15 январь 08:53 | : Происшествия

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