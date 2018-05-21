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Конец "рекламного" дела в Архангельске: бизнесмены остаются на свободе, приближенные к власти получили ниже запрашиваемого

Сегодня в Архангельске был оглашен приговор по, так называемому, рекламному делу.

Депутат АрхГордумы Яковлев и советник Кузнецов получили даже меньше, чем для них запрашивал прокурор – всего по 3.5 года условно и штраф по 200 000.

А вот дальше произошло неожиданное и почти невероятное для отечественной юриспруденции: проходившие по этому же делу труженики рекламного рынка Неверов и Васильев, для которых прокуратура запрашивала по 7.8 лет Строгого режима каждому, отделались штрафами в полтора миллиона без каких-либо сроков.

Именно к этому призывал главный редактор  ИА RUSNORD Леонид Черток в своем субботнем материале «Рекламное дело Кузнецова и Яковлева – разговор по справедливости».

Наблюдатели полагают, что такой либеральный поступок со стороны судьи объясняется в уверенности в вине именно Яковлева, который не скрывает, что развел всех остальных участников дела, тем самым переквалифицировав свое обвинение с коррупционного на банальную уголовщину («социально-близкие»).

К тому же депутат сразу пошел на сделку со следствием, слил всех, за что прокуратура запросила для него условный срок. А так как судья по закону не может давать выше запрашиваемого прокуратурой, то компромисс был в облегчении участи двум другим подсудимым, не имеющим к властным структурам никакого отношения.

 К тому же на суде был оглашен конфликт между «Норд-Медиа» (Яковлев) и «Бренд-А» (Васильев), произошедший несколько лет назад. Из-за стройки «Бренд-А» пришлось передвинуть свою рекламную конструкцию прямо под офис «Норд-Медиа»… ну и затаилась обида. Короче, город маленький, все как под одним одеялом… и судье трудно разобраться.

Отметим, что прокуратура собирается опротестовывать мягкость приговора Васильеву и Неверову… видимо, не привыкла.

(на фото Константин Яковлев: А потому что…)

13 август 14:47 | : Происшествия

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