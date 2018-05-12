Архангельск: "Рекламное" дело Кузнецова и Яковлева - разговор по справедливости

Тема, имеющая, на взгляд автора, прямое отношение к политическому раскладу сил в столице Поморья.

В понедельник суд вынесет приговор единороссу, депутату Гордумы прошлого созыва Константину Яковлеву и бывшему советнику мэра Архангельска (судя по всему, по вопросам безопасности, в чём ещё должен петрить прапорщик спецслужб в отставке?) Ивану Кузнецову.

Кроме них, под судом находятся два простых (не обличённых народным и начальственным доверием) труженика рекламного рынка – Евгений Васильев и Игорь Неверов.

Так вот, государственный обвинитель для двух первых по 4 года УСЛОВНО со штрафом в 200 тысяч Яковлеву и Кузнецову, а для вторых - 7 лет и 8 месяцев СТРОГОГО РЕЖИМА со штрафом в 1,5 и 2 миллиона рублей соответственно. Поясню разницу в размере штрафов – мошенничество по мнению наших законодателей намного меньший грех, чем коррупция, хотя, вроде бы, одно преступное дело делали. И у меня волосы дыбом…

Сразу обозначусь – не хочу оказать какого-либо давления на господина судью… да и не по силам мне. Из всех, кто на скамье, знаю лично лишь Константина Яковлева… знаю с разных сторон. Поэтому просто анализирую ситуацию.

Суть этого дела проста и на первый взгляд коррупционна – на слухах о грядущем переделе рекламного рынка главного города области, с игроков на этом поле попросили немного денег, чтобы остаться в игре.

Те скинулись. Почему? Во-первых, это обычное дело в бизнесе, зависящем от государственной, региональной или муниципальной власти, что ни для кого не секрет. По справедливости, заодно должны приговорить и тех, кто эти правила ввёл… так ведь не достанешь. Во-вторых, информация исходила от самого Кости Яковлева. Который депутат от партии власти. Который всё время крутится у городской мэрии и областного правительства, принимает участие (или пытается это делать) во всех госконтрактах. Который долгие годы был рекламным клевретом медиа-барона всея Поморье Якова Попаренко. Ну, и кому верить, как не ему? В этом варианте Кузнецова могли действительно использовать втёмную, как свадебного прапорщика (он сам на этом настаивает) – для пущей убедительности посверкать лысиной, приближённой к градоначальнику, в это готов поверить.

А ещё Иван Иваныч мог не знать, что любое уголовное дело, заведённое на самого незначительного сотрудника мэрии, прямой наводкой бьёт по шефу – руководителю городу, советнику рейтинги (как мне) по электронной почте не приходят. Зато Яковлеву явно приходят.

И вот в ходе следствия выясняется, что Яковлев никому денег и не думал передавать, это чистое кидалово (его личная версия, с облегчением принятая заинтересованными сторонами). Что по рынку наружной рекламы всё давно решено за плотно закрытыми дверями… просто не всех оповестили. А, значит, уже не коррупция, всего лишь мошенничество, гораздо более лёгкая статья.

Только рекламщики несли Яковлеву деньги, как взятку, соответственно, отвечают по тяжёлой. Перед Васильевым и подельником стоит проблема, как выжить за почти 8 лет (УДО ещё попробуй получи) в строгой зоне, а Яковлева, по его же словам, что бизнес надо начинать практически с нуля (ну, тут уж он кокетничает). Чья проблема вам кажется более ничтожна?

Немного о рекламном бизнесе. Я тоже с него начинал путь в капитализм, но быстро заскучал. В конце 80-х было достаточно иметь каналы на поставки офсетной бумаги… после советского одноцветия любая красочная рекламная продукция уходила влёт. Сейчас этот рынок затоварен. И с телерекламой всё скучно, отошли игровые ролики, которые снимали (я тоже), как мини-фильмы. А наружная реклама очень зависима, как от заказов, так и от места, где она весит.

Поэтому рекламщики несли Яковлеву деньги не от щедрот, а от элементарного желания выжить. И кто-то их положением просто воспользовался.

А с той стороны вместе с Ивановым и Яковлевым репутационно пострадала мэрия. И любой приговор депутату за три недели до выборов (пусть он десять раз на них не идёт) не добавит ни явки, ни популярности «Единой России». А вот сколько отнимет, ещё предстоит подсчитать.

Упаси боже, я совсем не за увеличение срока Яковлеву и Иванову, ибо считаю, что никакие деньги не стоят и года человеческой жизни. Я за условный срок Васильеву и Неверову. Которые явно тоже профессионалы, примерные в быту и хорошие отцы… не одному же Ивану Иванычу с быть примерным семьянином и с маленькой дочкой нянчиться.

К тому же, по описанию в СМИ, вина взяткодателей настолько неочевидна, что я бы отправил дело на доследование. Хватит уже нашей судебной системе вставать на защиту чести мундира коллег из дознания, прикрывая любую их небрежность. Это будет и справедливо… да и выборы к тому времени пройдут и забудутся.

Надеюсь, кто-нибудь меня услышит…

(фото: на скамье подсудимых… брат самого Ленина)

Леонид Черток