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Архангельск: "Черная вдова" живет на Партизанской в коммуналке

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней жительницы областного центра, подозреваемой  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 10 июля 2018 года вечером по месту жительства в комнате на улице Партизанской в городе Архангельске в процессе совместного употребления спиртных напитков подозреваемая на почве личной неприязни причинила проникающее ножевое ранение левой половины грудной клетки  36- летнему сожителю. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.  В настоящее время он прооперирован и находится в больнице.

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной. Она пояснила следователю, что ударила сожителя кухонным ножом, находясь в состоянии алкогольного опьянение, но убивать его не хотела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза. Изъято орудие преступления.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

18 июль 11:38 | : Происшествия

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