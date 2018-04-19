Соломбальские страсти: Ты знай, с кем пить

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 33-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь на 4 апреля 2018 года в квартире по улице Закемовского в городе Архангельске в ходе совместного употребления спиртных напитков обвиняемый, на почве личных неприязненных отношений, нанес не менее 25 ударов по голове и телу 55-летнему хозяину квартиры. От полученных травм пострадавший скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении.

В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину. Он пояснил следователю, что нанес потерпевшему два удара кулаком по лицу, от которых последний упал со стула и ударился головой о пол... и каюк.