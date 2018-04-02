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НАО: Острожно, за рулем пьяный оленевод

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 57-летнего оленевода из Ненецкого автономного округа в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109  УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 1 апреля 2018 года утром на участке местности у села Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа  обвиняемый, управляя снегоходом в состоянии алкогольного опьянения,  неправильно оценил обстановку и скорость движения своего и впереди идущего снегохода, в результате чего совершил наезд на сани, прикрепленные к впереди идущему снегоходу, в которых находился пассажир. В результате столкновения пассажир получил смертельные травмы.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал, раскаялся в содеянном.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в суд  для рассмотрения по существу.

04 июль 10:53 | : Происшествия

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