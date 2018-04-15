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Девушка-инвалид из Архангельска подала заявление в прокуратуру на дискриминацию своих прав

Девушка-инвалид из нашей публикации от 17 мая «»Буревестник» не для всех?!» пожаловалась в прокуратуру на дискриминацию своих прав.

Напомним, эту печальную во всех отношениях историю рассказала в социальной сети её сестра Александра Иванова, которая, по сведениям издания «Говорит Москва», сама является чемпионом мира по джиу-джитсу.

Колясочнице отказали в тренировках на стадионе «Буревестник», входящего в инфраструктуру Северного Арктического Федерального Университета. И мало того: После мы подошли к вахте стадиона спросили ФИО и т.д. Она отчиталась по полной, сказала - жалуйтесь начальству.... но добавила: "У меня есть брелок, и я могла бы нажать и приехала бы охрана с автоматами, но я ПОЖАЛЕЛА ИНВАЛИДА!». Блин я представляю эту картину!

Кроме того, копия заявления о случившемся направлена в Агентство по спорту при правительстве Архангельской области, где дело обещали взять под свой контроль.

Девушки рассказали журналистам, что им так и не были принесены извинения ни со стороны администрации стадиона, ни от руководителей вуза. Вместо этого им объяснили,  что покрытие на стадионе не соответствует ГОСТу (как принимали?!), поэтому администрация таким образом бережёт инвалидов.

(на фото: тот самый стадион, то самое покрытие)

21 май 08:30 | : Происшествия / Скандалы

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