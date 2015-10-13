Злой гений северодвинского жилфонда Халтурин получил восьмерик

Осужден на 8 лет колонии общего режима экс-заместитель начальника муниципального жилищного фонда администрации города корабелов Евгений Халтурин.

Наблюдатели, присутствовавшие на суде, утверждают, бывший чиновник был готов к такому исходу… возможно, заранее знал цифру приговора.

Вот как описывает злоключения Халтурина участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал»:

Он был задержан в аэропорту по прилету из Индии в январе 2015 года. Рассмотрение его уголовного дела началось осенью 2015 года и постоянно затягивалось.

Халтурина судили за то, что с мая 2012 года по декабрь 2014 года Халтурин получал взятки в виде денежных средств на общую сумму 980 тысяч рублей за совершение действий по организации приобретения в собственность МО «Северодвинск» 16 квартир у определенных риэлторов, а также за действия по передаче в социальный найм жилья.

Сегодня приговором северодвинского городского суда он был признан виновным и получил 8 лет колонии строгого режима (прокуратура просила 12 лет). Плюс - конфискация имущества. Прямо в суде на экс-чиновника надели наручники. Приговор может быть обжалован.

В былые времена гражданин работал во вневедомственной охране. Задержки зарплаты имели негативное влияние на его психическое здоровье. В один прекрасный день, когда зарплату в очередной раз не выдали, нервы его не выдержали, и он, вытащив табельный пистолет, приставив его к голове кассира-бухгалтер, потребовал выдать ему причитающуюся зарплату, после чего был уволен. Такие вот суровые нравы...