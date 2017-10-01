Сироты Ненецкого автономного округа воруют друг у друга миллионы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Ненецкого автономного округа, находившегося на попечении социального учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с июня по октябрь 2017 года подозреваемый путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства в сумме более 2,5 млн. рублей у 19-летнего знакомого, который ранее также находился на попечении в том же учреждении. Он неоднократно просил у потерпевшего крупные суммы якобы в долг, введя его в заблуждение относительно своего намерения и возможности вернуть денежные средства.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УМВД России по Ненецкому автономному округу, куда обратился обманутый потерпевший.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. Также он пояснил следователю, что уже потратил вышеуказанную сумму на развлечения и раздавая деньги своим знакомым.