Григорий Пирумов: "Ощущения радостные". Дорогомиловский суд Москвы разрешил расхищать культуру и дальше

Вчера бывший заместитель министр культуры Григорий Пирумов, уличенный в групповом хищении 164 млн бюджетных рублей с реставрации таких архитектурных памятников мирового значения как Государственный Эрмитаж и Новодевичий монастырь, получил полтора года колонии и расконвоирован в зале суда за отбытием срока в период следствия. К потерям расхитителя можно приплюсовать и 300 000 руб. штрафа.

«Ощущения радостные. Планы — работать. Первым делом намерен расцеловать детей», - прокомментировал освобожденный свое состояние журналистам, открывшим рот от удивления на такое благодушие нашего правосудия.



Также легко отделались и подельники замминистра.

Четверо фигурантов дела (включая бывшего директора управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо), которые до приговора оставались под арестом, получили реальные сроки до полутора лет и были освобождены в зале суда. Еще трое обвиняемых получили условные сроки. (РБК)



Интересно, что упомянутый выше Мазо видит корень своих бед… в службе государству - «Я проклинаю тот день, когда решил пойти на госслужбу».



Официальная версия судейской снисходительности – подсудимые деятельно сотрудничали со следствием.

Редакция считает излишним напоминать, за какие суммы и какие сроки в нашей стране получают… не замминистры культуры.

(на фото: везунчик Пирумов)