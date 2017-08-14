Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Григорий Пирумов: "Ощущения радостные". Дорогомиловский суд Москвы разрешил расхищать культуру и дальше

Вчера бывший заместитель министр культуры Григорий Пирумов, уличенный в групповом хищении 164 млн бюджетных рублей с реставрации таких архитектурных памятников мирового значения как Государственный Эрмитаж и Новодевичий монастырь, получил полтора года колонии и расконвоирован в зале суда за отбытием срока в период следствия. К потерям расхитителя можно приплюсовать и 300 000 руб. штрафа.

«Ощущения радостные. Планы — работать. Первым делом намерен расцеловать детей», - прокомментировал освобожденный свое состояние журналистам, открывшим рот от удивления на такое благодушие нашего правосудия.


Также легко отделались и подельники замминистра.

Четверо фигурантов дела (включая бывшего директора управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо), которые до приговора оставались под арестом, получили реальные сроки до полутора лет и были освобождены в зале суда. Еще трое обвиняемых получили условные сроки. (РБК)

Интересно, что упомянутый выше Мазо видит корень своих бед… в службе государству - «Я проклинаю тот день, когда решил пойти на госслужбу».

Официальная версия судейской снисходительности – подсудимые деятельно сотрудничали со следствием.

Редакция считает излишним напоминать, за какие суммы и какие сроки в нашей стране получают… не замминистры культуры.

 (на фото: везунчик Пирумов)

10 октябрь 09:15 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2017 (79)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (213)
Июнь 2017 (223)
Май 2017 (197)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.