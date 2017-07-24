Архангелогородцы, помогите схватить мошенницу!

Следственным управлением УМВД России по городу Архангельску возбужден ряд уголовных дел в отношении архангелогородки, подозреваемой в мошенничестве. По версии следствия женщина предлагала жителям Архангельска помощь в сборе документов для получения субсидии. В качестве предоплаты за свои услуги злоумышленница брала у граждан денежные средства, однако после их получения никаких действий по выполнению обязательств не предпринимала.

На сегодняшний день сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Архангельску уже выявлено несколько эпизодов противоправной деятельности подозреваемой. Однако у полицейских есть основания полагать, что потерпевших может быть значительно больше.

Если вы или ваши родственники пострадали от противоправных действий данной гражданки, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам (8182) 63-21-02, 89025074450 или 02.