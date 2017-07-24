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Архангелогородцы, помогите схватить мошенницу!

Следственным управлением УМВД России по городу Архангельску возбужден ряд уголовных дел в отношении архангелогородки, подозреваемой в мошенничестве. По версии следствия женщина предлагала жителям Архангельска помощь в сборе документов для получения субсидии. В качестве предоплаты за свои услуги злоумышленница брала у граждан денежные средства, однако после их получения никаких действий по выполнению обязательств не предпринимала.    

На сегодняшний день сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Архангельску уже выявлено несколько эпизодов противоправной деятельности подозреваемой. Однако у полицейских есть основания полагать, что потерпевших может быть значительно больше.

Если вы или ваши родственники пострадали от противоправных действий данной гражданки, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам (8182) 63-21-0289025074450 или 02.

Архангелогородцы, помогите схватить мошенницу!

15 сентябрь 14:20 | : Происшествия

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