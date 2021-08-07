Тарифы на проезд в Архангельске и Северодвинске будут повышать. Другого выхода нет

Все чаще паблики в соцсетях пестрят возмущением граждан по поводу неудовлетворительной работы городского общественного транспорта. Это нехватка автобусов на маршрутах, толпы ожидающих на остановках, неудовлетворительное обслуживание и т.д.
Многое, если не все, упирается в деньги. Доход транспортных компаний складывается из продажи проездных билетов и сокращается прямо пропорционально росту цен на топливо. О прибыли уже никто и не говорит, на повестке остро строит вопрос о выполнение договорных обязательств перед муниципалитетами.
Ранее с этой проблемой в правительство региона обращались представители компаний-перевозчиков. Теперь очередь дошла до глав двух крупнейших городов региона.
Заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин провел рабочее совещание с участием руководства администраций Архангельска и Северодвинска. Главы двух крупнейших городов региона обратились с просьбой пересмотреть тарифы на автобусные пассажирские перевозки. Инициатива основана на коллективном обращении компаний-перевозчиков, представители которых также приняли участие в рабочем совещании.
По информации представителей компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, расходы на транспортное обслуживание населения в настоящий момент достигли той отметки, после которой невозможно обеспечить нормальное функционирование автотранспортных предприятий.
Качество пассажирских перевозок, которое регулярно подвергается критике со стороны жителей, во многом вызвано низкими заработными платами водителей, которые, как следствие, переходят на другое место работы. Несмотря на то, что должностные оклады работников автотранспортных предприятий выше тех, что заложены в действующий тариф, перевозчики не в состоянии конкурировать с представителями других отраслей, которые готовы платить водителям более высокую зарплату. Тоже касается и кондукторов, чей стиль общения с пассажирами часто вызывает нарекания. Как неоднократно писала наша редакция, на предлагаемые в этом сегменте зарплаты сложно найти выпускников филологических факультетов.
— При защите тарифов расчетная величина зарплаты водителя составляла на 20 процентов меньше, чем по факту мы платим уже сегодня. В нашем объеме выручки зарплаты водителей и кондукторов вместе с налогами составляют 47 процентов, – пояснил директор ООО «Архтрансавто» Николай Карягин. – Люди уходят, и мы не можем обеспечить выход автобусов на линии в объеме, предусмотренном контрактом. У нас просто нет для этого достаточного количества экипажей.
По словам представителей компаний-перевозчиков, негативное влияние на «самочувствие» транспортных предприятий оказывает и существенный рост цен на топливо и расходные материалы. Не менее 20 процентов полученной выручки автотранспортные предприятия расходуют на закупку топлива. При этом, как отметили перевозчики, ежемесячно цена на горючее растет в среднем на один процент, что также увеличивает эксплуатационные затраты.
В поддержку предложений перевозчиков в части повышения тарифов на пассажирские перевозки в Архангельске и Северодвинске выступают и главы этих городов. Они, в свою очередь, обеспокоены несоблюдением расписания движения автобусов. Возрастающий объем обращений граждан с жалобами на качество услуг пассажирских автобусных перевозок постоянно фиксирует Центр управления регионом.
— Мы понимаем, что сегодня ситуация близка к критической. Автобусы на линии не выходят, жалоб от жителей и градообразующих предприятий по этому поводу очень много – люди не могут добраться на работу. А те штрафы, которые установлены контрактными обязательствами, я считаю абсолютно несущественными, их нужно пересматривать. Если мы говорим о необходимости повышения тарифов, то здесь должна присутствовать обоюдная ответственность, и перевозчики должны быть готовы неукоснительно соблюдать свои обязательства, – подчеркнул глава Северодвинска Игорь Скубенко.
В ходе совещания представители автотранспортных предприятий выступили с предложением повысить плату за проезд в общественном транспорте Архангельска и Северодвинска. Как отметил председательствующий на совещании зампред областного правительства Дмитрий Рожин, прежде чем принять такое решение, специалистам регионального минтранса необходимо изучить аргументы, представленные в инициативном порядке главами двух городов и компаниями, которые на сегодняшний день занимаются перевозкой пассажиров на общественном транспорте.
— Перевозчиков прошу совместно с министерством транспорта и агентством по тарифам и ценам тщательно проработать этот вопрос. При этом подчеркну: принципиально важно понимать, что для нас приоритетом является качество оказания услуг. И перевозчики должны это понимать, – подчеркнул заместитель председателя областного правительства Дмитрий Рожин. – Мы существенно ужесточим существующую систему штрафов за невыход автобусов на линии, за нарушение контрактных обязательств. Расписание должно соблюдаться, а перевозки – быть безопасными.