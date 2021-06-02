Дефицит людей как главная проблема Архангельской области

Какие проблемы у богоспасаемого Поморья? С экономической точки зрения, это – высокая стоимость энергетики, нестабильность ценового рынка бумажной продукции и лесоматериалов, стагнация мировых цен на бриллианты, обмеление Северной Двины, фактически выкинувшее Архангельский морской порт из мирового грузооборота, и, конечно, тупиковое географическое положение самой области. Это навскидку, извините, если что упустил.
Но самая большая проблема с точки зрения автора – дефицит людей. Не количественный, качественный. «Люди» в данном случае понятие всеобъемлющее – это и управленцы, и политики, и профессионалы в различных отраслях, и простые обыватели. Как бы кому ни стало сейчас обидно.
Проблему управленческих кадров на днях рассмотрело издание «Бизнес-класс» через призму нового тренда – администрация области всё чаще стала продвигать на посты глав муниципальных образований не искушённых властью чиновников, а журналистов. Из тех, кто эту власть критикует. Со стороны это похоже на рискованный эксперимент – знаете, как лучше? Покажите, а мы поглядим. В пример приводятся недавно выбранные по новой схеме (двухстороння комиссия) глава Котласа Светлана Дейнеко и Андрей Гуляев из Вельска, а также урождённый северодвинец Андрей Рудалёв как возможный вариант замены Игорю Скубенко.
Что касается Дейнеко. «Лидером мнений», как её представили коллеги, Светлану можно назвать с натяжкой. Как правило, это журналисты протестных изданий, в подавляющем большинстве главные редактора независимых СМИ. Каковым нынешняя глава Котласа была лишь последний год перед своим избранием-назначением, до этого продолжительное время проработавшая в «Регионе 29», аффилированному с правительством области. Да, она не член «Единой России», но по политическим взглядам, высказанным ей же в своих публикациях, её спокойно можно отнести к сторонникам. Что не есть плохо… не хватало проблемному Котласу стать главным центром политической оппозиции с соответствующим главой. Зато её предыдущая профессия не предполагает каких-то шкурных интересов при приходе в исполнительную власть (вспомним предыдущего). Да и народу приятно – главный публичный критики пришёл на смену.
Об издателе Андрее Гуляева мне мало что известно. Судя по соцсетям, он действительно известная личность в своём районе. Плюс опыт руководства, пусть небольшого, но по определению сложного и заносчивого творческого коллектива. То есть, умеет гасить внутренние конфликты, без которых наша журналистская братия никак.
Теперь Андрей Рудалёв, которого «БК» гипотетически прочит в главы администрации города корабелов. Наш браток по «Вольному делу», ярый критики всего и вся, прежде всего, нынешней политической системы, так как является поклонником социализма и его крайней формы – большевизма, чего никогда не скрывал. За что и уважаем как нами, соратниками по перу, с уважением относящимися к любому, пусть и полярному, но аргументированному мнению, так и читателями – узнаваемость по Северодвинску практически стопроцентная. Но именно эта его пассионарность противопоказана исполнительной власти. Да и он сам относится к такому лестному предложению с нужной долей самоиронии… воспринимает как шутку.
Что объединяет всех троих? Отсутствие серьёзного опыта хозяйственной деятельности и управления хотя бы ТСЖ. В их арсенале только политика, хотя, когда отменяли прямые выборы, нас убеждали, что подобное главе МО только во вред. Между тем, двое уже руководят, получается, лучше не нашлось в кадровой «корзине».
В той же статье упоминается и Сергей Котлов, которого прочат в главы Устьянского р-на. Бывший министр регионального образования, эта должность не предполагает быстрого эффекта, плоды труда можно ждать десятилетками. Но до этого он же руководил Шенкурским р-ном, оценки его труда на этом поприще неоднозначные. Получается, опять нет других достойных претендентов на должность?
С «корзиной» политиков регионального уровня ещё сложнее. Оставим выдвижение кандидатов на грядущие госдумовские выборы – то внутрипартийные игры, и не более того. Но вот симптоматика, среди самовыдвиженцев пока одна Елена Кутукова, бывший замгубернатора при Орлове по контакту с федеральными структурами и с минимальной известностью внутри электората. Сию даму уже открыто называют «спойлером» коммунистки Виноградовой в 72-ом «мужском» одномандатном округе. У остальных пассионариев-одиночек кишка тонка?
Увы, громкие антимусорные протесты, потрясавшие область два года, так и не выявили новых лидеров общественного мнения, «вожди» погрязли в личных, часто меркантильных разборках. Впрочем, «Яблоко» подобрало двоих, но с учётом низкой популярности самой партии и всеядности по части кандидатов (на прошлых выборах этого уровня выдвигался Андрей Чураков, тот ещё «пассионарий»), их шансы на победу ниже минимальных, лишь бы отметиться.
Принцип же выдвижения представителей от других политических «карликов» описал блогер Михаил Шишов, которого «Родина» не включила в список своих одномандатников – «я сразу предупредил, что своих денег на выборы у меня нет».
Чтобы закончить с политической бедностью Поморья – у нас третий губернатор неместный. И никто, корме друзей и родственников, не может назвать достойного, но своего.
Профессиональная область слишком обширна, поэтому остановлюсь на здравоохранении. Коллеги из ИА «Беломорканал» высказали беспокойство по поводу того, что при Александре Герштанском на пост начальников различных медучреждений области стали назначаться выпускники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (С-Пб), которую заканчивал сам и.о. министра – «а как же СГМУ?!».
Во-первых, я понимаю недавнего собеседника – ставить на важные посты своих, в чьей квалификации он лично уверен, и за которых, в случае чего, будет морально легче отчитываться. Во-вторых, ВМА им. Кирова – всемирно известное учебное заведение с определённой репутацией, а Северный медицинский, как ни крути, только провинциальный вуз, пусть и достойный. Оставим право судить за пациентами, которым, лёжа на операционном столе или под аппаратом ИВЛ, вряд ли есть дело до штампа прописки в паспорте.
Что касается квалификации местных. Вот как отозвался академик Михаил Флинт, океанолог с мировым именем и сам в прошлом врач-эпидемиолог, о днях, проведенных в ковидном стационаре 4-й городской больницы Архангельска – «начальство сбежало», «сестры угрюмые», «лечат давно раскритикованным арбидолом» (подробности здесь). Там ещё было немало нелестных слов о внутреннем убранстве больничных покоев. Министр быстро отреагировал, сообщив, что апгрейд архангельской «четвёрки» произойдёт уже этой осень. Стены покрасить недолго, аппаратуру с лекарствами завезти – тоже. Но что делать с трусливым начальством и угрюмыми лицами медсестёр?
И, наконец, простые обыватели. Те, что без начальственных и политических амбиций. Просто живут, работают, рожают и воспитывают детей. То самое общество, на благо которого работают все вышеперечисленные категории (так в теории).
В свое статье «Поморские тараканы» я уже описывал его неприглядные стороны. В частности, шокирующий поток ненависти в комментариях к трагической гибели сына экс-губернатора Ефремова – «так семейке и надо, бог покарал». И это отнюдь не единичный случай.
Или совсем недавний пример. Опять возвращаемся к антимусорным протестам, которые, как нас убеждали, поддерживали до 94% населения Архангельской области. Ну, победили Шиес… и что? «ЭкоИнтегратор» внял жалобам населения округа Варавино-Фактория, очистил вонючую помойницу, и недалеко от неё поставил новенькие евроконтейнеры для мусора.
А народ… народ продолжает таскать свои отходы на старое место. Ему так привычней и удобней, ведь протесты – это нечто другое.
Но есть возможность подсластить горькую пилюлю. Во всей стране примерно тоже самое. По всем перечисленным позициям…
Леонид Черток