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Поморские тараканы. Не только в головах

У нас стало модным всё сваливать на коронавирус.

Рушится некогда крепкая семья. А что вы хотели – люди провели две недели в самоизоляции, нос к носу, лучше узнали друг друга, возникли непреодолимые противоречия (по любому вопросу). Споры, крики, скандал… за сим пощёчина, в ответ сковородка в голову, рука тянется к ножу. Кровь, полиция, удивлённые соседи – «а ведь была такая интеллигентная пара… ну, понятно». Откройте сводку происшествий… пестрит.

И страх. Страх самому попасть под ИВЛ, страх потерять работу, страх к собственному ребёнку, у которого класс переведён на удалёнку.

Страх – возбудитель ненависти. К ближним, к власти, которая была не готова, к тем, кто в порядке, при работе и даже позволил себе поехать к морю.

Можно понять? Далеко не всё. Тем более что тараканы в наших людях завелись гораздо раньше пандемии.

Два года назад, когда о китайской заразе никто и слыхом не слыхивал, в Поморье возникло протестное антимусорное движение. Люди взбунтовались против экспорта столичных отходов в Ленский район… при этом пакеты мусором так же часто вылетали из окон квартир. Рискну предположить, что среди таких нерях были и активисты, им просто некогда идти до контейнерных площадок. Протест сошёл на нет - Архангельск чище не стал. Мусор вывозится… но частенько не доносится.

Последний вопиющий случай – в Новодвинске кто-то ночью спалил новенькие пластиковые контейнеры под мусор. На АБСОЛЮТНО чистой площадке. Протест против завышенных, по мнению многих, тарифов на вывоз ТКО? Но надо быть полным кретином, чтобы не понимать – установка новых потребует дополнительных средств. Из наших карманов.

Пиромания? Импортные авто горят гораздо красивей, их поджог ещё как-то можно оправдать социальным протестом.

Впрочем, тараканы оправдания не просят…

 Ещё один тараканий рецидив. Редкая позитивная новость последних месяцев – набережная Северной Двины начала преображаться. В самом начале осени с Красной пристани в одночасьн исчезли все скамейки, своим затрапезным видом вызывавшие нарекание у жителей и ироничные усмешки у гостей города. На их месте возникли современные шезлонги в скандинавском стиле, выполненные из массива дерева. А ещё скамейки, стулья, качели, инсталляции, выполненные в одном дизайнерском решение. И всё за счёт внебюджетных средств.

Кому-то этот авангард не понравился, кто-то увидел в нём предвыборную агитацию… людей не переделаешь. Но дискуссия в соцсетях – это одно… зачем же мебель ломать?! Теперь поморский сегмент интернета пестрит фотографиями изуродованных шезлонгов, расписанных известными словесами скамеек. Хотя хватило бы одной фразы, она же жизненная позиция части местного общества – «хотим и дальше жить в г…е!».

Но тараканы в головах не так страшны и отвратительны, как те же твари, поселившиеся в душах людей.

Ровно неделю назад, в прошлую пятницу, в утренней информационной ленте появилось сообщение о ДТП на Левом берегу, в котором погиб пассажир дорогой иномарки. Увы, в наших реалиях вполне себе рядовое происшествие, если бы не…

К полудню выяснилось, что погибшего звали Алексей Ефремов. И год рождения 1980-й. Нехорошее предчувствие – данные совпадали с младшим сыном покойного экс-губернатора.

Увы, законы профессии обязывают сообщать о подобных инцидентах, известность отцов распространяется на всю семью. Сначала ждал точного подтверждения, потом рука не поднималась нажать «добавить новость». С самим Алёшей был знаком шапочно, ещё по работе в областной администрации. Думал о его матери, Марии Ивановне, после кончины мужа переехавшей в Сочи по медицинским показаниям. Инвалид-колясочник, она совсем недавно писала мне, что редко посещает Архангельск из-за его неприспособленности для маломобильных граждан, чаще принимает у себя внуков, Лёшиных детей в том числе. Такие милые рыжики… все в деда.

И вот появился страшный повод. В голове свербило – лишь бы не от меня первого узнала.

Сколько же тёплых и искренних слов появилось под этим постом на моей страничке в ФБ.

И какой кошмар начался в обезличенном «Яндексе»! «Так Ефремовым и надо… и артистам, и губернаторам»… это ещё самый облегчённый вариант. Не десяток подобных комментариев, ушло далеко за сотню. Причём писали люди, которые при Ефремове-отце, дай бог, пешком под стол ходили, если вообще родились.

Злость, хамство, подлость, зависть к чужой, более успешной жизни шли потоком. И редкие вкрапления сострадания к чужой беде.

Коронавирус, говорите? Не думаю.

Берегите себя. Не только от заразы, но и от тараканов. Впрочем, от них вакцина ещё не скоро будет придумана…

Леонид Черток  

02 октябрь 16:13 | : Горячая тема / Скандалы

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