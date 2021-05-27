Pigs. Жители округа Варавино-Фактория вместо евроконтейнеров выбрали помойницу

Через Платформу обратной связи поступило обращение от жительницы Архангельска с просьбой привести в порядок территорию в районе дома № 8 во 2-ом Ленинградском переулке. Между жилыми домами образовалось стихийное место скопления бытовых отходов. Администрация округа Варавино-Фактория отреагировало на жалобу, и в начале июля основной объём твёрдых коммунальных отходов был вывезен.
- Проблема в том, что в этом месте находится так называемая помойница, куда стекают жидкие отходы из близлежащих домов, в которых нет канализации. Местные жители традиционно используют ее в качестве свалки. Два раза в год мы чистим помойницы. В Ленинградском переулке по заявке мусор также вывезли в начале июля, - прокомментировал ситуацию заместитель главы округа Варавино-Фактория по ЖКХ и благоустройству Андрей Попов.
Но в администрации округа уверены, что новую заявку ждать долго не придётся. Помойница будет снова использоваться в качестве помойки, хотя неподалёку и установлены контейнеры для ТКО. Объявления и агитация, к сожалению, результатов не дают.
В этой связи ЦУР Архангельской области напоминает, что все запросы, направленные через платформу обратной связи гарантированно направляются в профильные органы власти для принятие мер. В то же время в ряде случаев решение системных проблем во многом зависит и от самих заявителей.
(на фото: до чистки и после чистки)