Культуристы личности. Кандидаты в Госдуму от Поморья как они есть

Главные «игроки» на поле парламентских выборов этого года определены. Есть повод разобраться с ними персонально…
Исходя из обычной логики, избиратель, голосующий за одну из представленных партий, будет также голосовать за её кандидатов, идущих по одномандатным округам. Но только не в нашем, поморском, случае. Архангельск – город маленький (личное ощущение автора), остальные города ещё меньше. Здесь обязательно найдутся те, кто рос с кандидатом в одном дворе, учился в параллельном классе, лабал на гитаре у одного стройотрядовского костра и т.д. А ещё найдутся с претендентом на мандат общие знакомые или знакомые знакомых, которые замолвят словечко – да он хороший парень (воспитанная девушка). Вот и потянется рука поставить галочку против знакомой фамилии, хотя политические взгляды совсем не совпадают.
Об этом обязательно нужно помнить, когда дойдём до одномандатников. Но начнём с партийных списков. Ранней весной я уже делал «пристрелку» по вероятным кандидатурам. Где-то попал, где-то «мимо»… но никогда и не претендовал на звание оракул. Просто веселимся.
Региональную группу кандидатов от «Единой России» возглавляет губернатор Александр Цыбульский. Что привычно – показывает уровень доверия Центра к главе региона, а невключение является серьёзным звоночком «на выход». И логично – человек год назад набрал рекордный для области процент голосов избирателей. Его победа достанется идущему следом.
А следом – спикер АОСД Екатерина Прокопьева. Человек из президентского кадрового резерва, прошедшая соответствующую подготовку к работе в исполнительной власти. Поэтому нельзя исключить, что и она откажется от «путёвки» на Охотный ряд в пользу третьего номера.
Тут совсем интересно. Михаил Кисляков является действующим депутатом Архангельского областного Собрания, где представляет интересы родного ему Ненецкого округа. Если мандат достаётся ему, то есть повод подумать о неизбежности укрупнения региона за счёт объединения… всё-таки партийные списки согласовываются с Москвой. Предлагаю запомнить эту народную примету, и потом не говорите, что вас не предупреждали.
На этом можно остановиться. Из опыта прошлых избирательных кампаний такого уровня – в нижнюю палату российского парламента проходит один списочный кандидат от ведущей партии. Но если помечтать… четвёртым номером списка идёт секретарь регионального отделения партии Иван Новиков, вполне соответствующий критериям молодого политика. Так что всё зависит от внутрипартийных договорённостей, вряд ли кто-то сомневается, что они имеют место быть.
И ещё один момент. Среди победителей предварительного голосования в «Единой России» нет ни одного представителя бизнеса. Они даже не особо заявлялись, похоже, разочаровались (пример Палкина). Налицо новый партийный тренд – спайка представителей законодательной и исполнительной власти.
Глядеть на межрегиональный партийный список КПРФ, включающий также Мурманскую область, Карелию и Коми, без слёз невозможно. Наши, архангельские, занимают в нём последние места, что означает – «без вариантов». Явно Зюганов и самые ближние не забыли руководству регионального отделения (по умолчанию Новиков) зимние скандалы с демаршами в местных партячейках, связанные с волюнтаристскими методами правления обкомовской верхушки – а нас убеждал, что пройдёт без сучка и задоринки. В центре скандала был Александр Гревцов, он же сегодняшний кандидат – вот и получи предпоследнее место в списке.
И это при продолжительном падении популярности коммунистической партии как таковой, а особенно её поморских представителей, к которым с прошлого лета накрепко приклеился ярлык «соглашателей» (скандал с сдачей губернаторских выборов в обмен на сенаторское кресло для своего «денежного мешка»). Конечно, сама партия возьмёт проходные проценты, лет 5-10 у неё в запасе есть. Но поморская составляющая уж точно останется за бортом. Разрушительные процессы в ней не остановить, не вижу ни одной предпосылки.
У архангельских либерал-демократов дела ненамного лучше. Какие-то шансы есть только у возглавляющего партийный список Олега Лаврова, куратора регионального отделения от их ЦК. Но именно его появление в этой роли может сыграть злую шутку. Заслуг у Олега Леонидовича перед Поморьем – вхождение в ближний круг Жириновского, о чём он сам любит поминать по поводу и без (а кто проверит). Рядовой электорат ЛДПР может отпугнуть появление незнакомого лица – а этот шрекоподобный москвич откуда взялся?! Не рядовой же обязательно припомнит Лаврову, что именно при его неаккуратном кураторстве начался исход из партии популярных и харизматичных личностей – Осицыной, Арсентьева, Попова… который продолжается до сих пор.
А ещё избиратель обязательно заглянет в список одномандатников от любимой партии, поразится двум незнакомым именам, которые вряд ли успеют раскрутиться за оставшееся до сентября время, и вынесет диагноз – да вы, ребята, серьёзно больны. Выборы – игра здоровых людей.
Единственное, что внушает хоть какой-то оптимизм, это то, что в межрегиональном (совместно с Коми) списке наши занимают следующие за Лавровым четыре места. Значит, у соседей дела на партийном фронте ещё хуже…
И, наконец, «Справедливая Россия». Как мы помним, партия расширилась за счёт вливания в свои ряды национал-патриотов из «За правду!» и «Патриотов России». Явно с одобрения (если не по прямому наущению) Кремля, решившего поставить под контроль лихих и амбициозных парней, а заодно лишив коммунистов части их ядерного электората, любящего всякие крайности. Но именно это может дать обратный эффект в виде отторжения умеренной части электората эсеров, не считающих Сталина кумиром на все времена и не зачитывающихся Прилепиным.
В принципе, Ирина Чиркова, идущая в межрегиональном партийном списке первой, может не беспокоиться… если не вспоминать, что на выборах пятилетней давности такой же кандидат номер 1 в лице Епифановой попал на Охотный ряд буквально чудом (говорят, рукотворном). Так что всё будет зависеть от процентного расклада политических сил, пока плохо прогнозируемого.
Помните такую не очень весёлую страницу в истории нашей страны, как «культ личности»? Создававшийся вокруг фигуры Сталина его окружением, но при полном попустительстве самого вождя. При многопартийной системе и политической конкуренции это сделать практически невозможно (в тех масштабах). Зато сами кандидаты выходят на выборы как на подиум, потрясая всем, что у них имеется. Этакие политические бодибилдоры. Не будем их за это корить – программы партий в отдельных пунктах повторяют друг друга, ещё ни разу не слышал, чтобы кто-то собирался понизить уровень жизни населения или взращивать коррупцию. Просто рассмотрим одномандатников…
73-й одномандатный округ (он же «южный»… он же «женский).
От «Единой России» идёт Елена Вторыгина в свой четвёртый(!) созыв. Именно это прибавляет ей плюсов, в любом месте Архангельской области она узнаваема и на практике контактирует с самой дисциплинированной частью электората. Кроме всего прочего, Елена Андреевна знает всё и всех в здании на Охотном ряду. На первых порах познакомит молодых коллег с нужными людьми, покажет, как пройти в госдумовский буфет или "кабинет задумчивости". То, что когда-то она состояла в «Справедливой», быльём поросло, к тому же в те годы эта партия в своей программе мало отличалась от «Единой». Вот с более молодой частью избирателей могут возникнуть проблемы… только эта часть очень ленива до выборов.
От «Справедливой России» Ирина Чиркова. Что, с одной стороны, придаёт вес её личности (как же, первая в партийном списке), а с другой наглядно говорит о кадровых проблемах внутри поморских эсеров. В добавок за ней вьётся шлейф, оставшийся от членства в ЛДПР, и проигрыш Палкину на прошлых выборах по тому же округу. Но безусловно «тяжеловес», на губернаторских выборах прошлого года больше всего голосов набрала именно по югу, благодаря своей анти-шиессовской активности. Увы, эта карта давно бита.
ЛДПР в этом округе представит Екатерина Алёхинцева. Даже местные либерал-демократы затрудняются дать ей какую-либо характеристику. Разве что, это креатура Пивкова, выдернувшего её непонятно откуда в секретарши регионального отделения. Как выглядит внешне, неизвестно. Ход мысли московских кураторов понятен – все женщин выставляют, и мы свою. Но почему не харизматичную и яркую Марию Харченко, имеющую реальный опыт политической борьбы? Короче, в 73-м партия Жириновского выборы откровенно сливает в угоду непомерным амбициям чиновника, возомнившего себя кукловодом.
Появление в южном округе Александра Гревцова от КПРФ можно объяснить, разве что, неуклюжей попыткой разбавить сложившийся там дамский междусобойчик. Вдруг да выгорит! Больше никаких резонов – Александр плоть от плоти архангелогородец, заседает в местной Думе, его известность вне города минимальная (полгода в первых секретарях ещё не срок). Плюс печать «шестёрки Новикова», о чём написано выше. Из положительных моментов – имидж «своего парня», славное журналистское прошлое (сотрудничал когда-то даже с «Руснордом»), весьма умеренный в политических взглядах, уж точно не оголтелый сталинист. Но именно последнее может обернуться минусом в глазах части коммунистического электората, которым больше по нраву ураган типа его коллеги по фракции Афанасьева. Заведомо непроходной вариант.
72-й одномандатный округ (он же «северный»… он же «мужской»)
«Единую Россию» представит Александр Спиридонов, победитель конкурса «Лидеры России», буквально порвавший в ходе партийного праймериз опытного участника избирательных баталий Дмитрия Юркова. Тот случай, когда обычно пассивный в дни голосования Северодвинск буквально встал горой, соскучившись по своему человеку в Госдуме. Это кое-что да значит, влияние второго города на политическом поле региона не стоит недооценивать. Ещё один плюс кандидата – за ним «Севмаш». А это, опять же, влияние, плюс ресурсы, в том числе, и финансовый. Тот, с которым кандидаты-бизнесмены побеждали на прошлых выборах.
«Справедливая Россия» преподнесла сюрприз в лице кандидата-одномандатника Олега Черненко. Человека известного и в Архангельске, и по области за счёт своей политической деятельности в роли вождя региональных лдпровцев, коим он был ещё несколько лет назад (мне в интервью члены этой партии через одного говорили – меня привёл Черненко). Но на последних выборах в АрхГорДуму он шёл уже от «Единой России» (впрочем, быстро покинул фракцию). А ещё в соцсетях обсуждается его недавнее заявление, что осенью пойдёт на довыборы в облСобрание, тут недолго и запутаться в планах политика. Нетрудно понять, что третье место в партийном списке и одномандатничество ему пролоббировала соратница Чиркова, которая всё ближе к Миронову даже на фотографиях. Но все ли избиратели правильно воспримут такой альянс «сладкой парочки» (как я уже писал, Архангельск – город маленький)? Как и сегмент СР, стоящий «За правду!», что надеялся увидеть в этом качестве кого-то из своих…
ЛДПР опять смешна в своих политтехнологических потугах. Ещё недавно в роли одномандатника по северу виделся лидер фракции в АОСД Федорков, в итоге оказавшийся в партийном списке на заведомо непроходном втором месте. Вместо него – тоже областной депутат Владимир Сухарев из Северодвинска. Кто-то из коллег-журналистов сгоряча назвал его «корабелом». Автор статьи стал выяснять. Действительно… был, но давно разменял свою славную рабочую специальность на политику, одна суровая пролетарская внешность и осталось. Скорее всего, выбор Сухарева ничто иное, как альтернатива Спиридонову – наши тоже с «Севмаша». Вот только сможет ли лдпровец-птушник составить достойную конкуренцию единороссу, закончившему аспирантуру? Да и, честно сказать, в самой Госдуме депутатов от станка не очень привечают, вспомните, как открыто подшучивали над коммунистом Шандыбиным.
КПРФ второй раз применила тот же гендерный приём, выставив (или подставив) Надежду Виноградову. Дама так давно занимает кресло депутата в областном Собрании, что многие забыли, по чьей «путёвке» она туда попала в первый раз. А выписал её небезызвестный Крупчак, Виноградова из «Титана». Согласитесь, тот ещё альянс коммунистов с представителем региональной олигархии. К тому же в самой КПРФ женщин не очень-то и жалуют на таких высоких выборных должностях, если они, конечно, не советские космонавты. Лишь бы поучаствовать в выборах, а не слить, как год назад.
О политических пигмеях типа «Новые люди» и «Партия дела» рассуждать считаю потерей времени. Скажу только о «Родине», которая, по слухам, выдвигает от себя в одномандатные округа блогера Михаила Шишова и автотранспортника Олега Мишукова, оба аутсайдеры последнего конкурса на кресло архангельского градоначальника. Как вам такой уровень политической конкуренции?
Тем не менее, два последних месяца и первая половину сентября обещают быть не томными. Успели запастись попкорном?
Леонид Черток