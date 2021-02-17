Успеть в лифт, идущий вверх. Уроки праймериз

Об итогах предварительного голосования «Единой России» в Архангельской области мы сообщали в понедельник. Праймериз по не-нашему. Кстати, это слово не любят в самой партии, первой принявшей его на вооружение. Но именно оно прижилось в российском обществе, исторически падком на всё заграничное.
На итоговом брифинге руководство регионального отделения с гордостью сообщило о явке – 5% от общего числа избирателей. Что сразу вызвало поток язвительных реплик в социальных сетях. И совершенно зря…
Ещё ранней весной политологи говорили о спаде политической активности у россиян. Одна из причин – прокатившаяся по стране пандемия, когда избиратель больше думал о собственном здоровье, а не о политике – ни одна из партий в силу объективных причин не могла предложить действенного рецепта борьбы с напастью. Впрочем, экономика не рухнула, как прогнозировала, а, скорее, стращала оппозиция, и это очевидная заслуга тех, у кого большинство на Охотном ряду. Ну, а партийностью врачей вообще и вирусологов в частности вряд ли будешь интересоваться, лёжа под аппаратом ИВЛ.
Вторая причина, плавно вытекающая из первой, в стране не произошло громких политических событий, повлиявших на настроение в обществе как в положительную, так и в отрицательную сторону – Крым не присоединяли, страсти по пенсионной реформе улеглись. Касаемо Архангельской области. Протестная активность в регионе, связанная с проектом «Шиес», быстро сошла на нет с уходом Орлова и приходом Цыбульского. И если подогревается, то только теми, кто считает те дни самыми яркими в своей жизни. Ну и уплывшие дивиденды, как политические, так и финансовые тоже жаль, тут по-человечески понять можно.
Так что участие 40 тысяч избирателей в политической разминке – цифра вполне достойная без всяких натяжек. Особенно с учётом того, что голосование в регионе проходило только в интернете. Можно эмпирически предположить, сколько избирателей старшего возраста, привыкших к обычным бумажным бюллетеням, не смогли принять в нём участие.
Что мешает другим партиям пойти на такой же, не слишком затратный и не очень сложный в организационном плане эксперимент? На мой взгляд, только два фактора – их цифры участия будут ещё смешнее, а решать вопрос о кандидатах на закрытом междусобойчике партийной верхушки выгоднее с любой стороны.
Теперь перейдём к персоналиям.
Победу действующего депутата Госдумы Елены Вторыгиной коллеги по «Вольному делу» уже назвали «бомбической». Сразу в двух позициях – по партийному списку и 73-му одномандатному округу. Да, у неё немалый антирейтинг, но не надо забывать, что в этом случае голосовали только сторонники «Единой России», для поклонников других политических течений не было графы «против всех».
Основные претензии к ней в соцсетях – «три созыва в Госдуме, на четвёртый идёт, не многовато ли будет?». Но именно такое депутатское долгожительство можно повернуть ей в плюс.
В своём первом Послании губернатор Цыбульский чётко обозначил, какую помощь он ждёт от представителей региона, заседающих в обеих палатах российского парламента – прежде всего, лоббистскую. Для этого нужно знать, к кому обращаться, и главное, чтобы с той стороны знали, кто к ним обращается. Елена Андреевна в столице тринадцатый год (с небольшим перерывом)… кто её не знает?
Однако «Единая Россия» заранее продекларировала, что на этих выборах берёт курс на обновление своих кадров в представительских органах. Смотрим… Андрей Рыженков проигрывает с небольшим отрывом опытной и известной участнице избирательных баталий. Насколько действительно высок его рейтинг можно будет проверить на ближайших выборах в областное Собрание. Где теперь ему сам бог велел тоже идти по одномандатному округу. Для последнего он уже получил «волшебный пендаль» от старших товарищей по партии на упомянутом выше брифинге.
Но и здесь остаётся интрига. Есть немало примеров, когда кандидат, стоящий первым номером в партийном списке, одновременно побеждает в одномандатном округе. Последний вариант престижней, он по нему заходит в Думу, освобождая место в списке следующему кандидату. В нашем случае, Екатерине Прокопьевой. Или третьему «финалисту» (Ивану Новикову), но тут уже всё зависит от внутрипартийных договорённостей (есть версия, что спикер областного Собрания находится в кадровом исполнительском резерве).
И совсем интересно в 72-ом одномандатном. Здесь сенсационную победу одержал Александр Спиридонов с Севмаша, почти в три раза обошедший действующего депутата Госдумы и донельзя раскрученного Дмитрия Юркова. Да я сам эту фамилию услышал недели три назад, кто-то из коллег поспешил обозвать его «политическим бройлером». Именно, что поспешил…
Долгое время Северодвинск был обижен своим непредставительством в высших органах законодательной власти. В 2016 году на таком же праймериз город корабелов долго окучивал кандидат Белокоровин. Чего только не обещал, и строительство крутого аквапарка, и самую длинную в регионе велодорожку. Ответ северодвинцев был предельно конкретен – архангелогородец, сначала построй в своей Соломбале, что наобещал, а уж потом на другие города замахивайся. Своего же в доску кандидата у корабелов в тот год так и не появилось… как следствие, предельно низкая явка на основной тур выборов.
И вот появляется свой кандидат, представитель известнейшей в городе фамилии. К тому же поддержанный Москвой (сведения из собственных источников) как респект заслугам Центра подводного кораблестроения и пример социального лифта в партии с консервативным уклоном. Отсюда небывалая поддержка северодвинцев и активность в соцсетях, в короткое время поменявшие расклад сил. Плюс поддержка со стороны градообразующих оборонных предприятий, чьё руководство давно не рвётся в публичную политику, тоже, кстати, примета времени. Как и то, что в списке победителей предварительного голосования нет ни одного представителя крупного бизнеса. Не то, что в 2016-м.
Впрочем, по инсайдерской информации, Дмитрий Юрков не смирился с поражением и отправился в столицу «для консультаций в политсовете». Ход вполне оправданный, региональный список кандидатов в окончательном варианте будет оглашён 19 июня на партийном съезде. Без интриги жить скучно…
Ну, а нам, сторонним наблюдателям, остаётся ждать списков кандидатов от других партий. Хотя там сюрпризов не предвидится… разве что у «Справедливой России», в которой после объединения с радикальными патриотами появились харизматики, раскрученные в информационном поле. Плюс, конечно, Ирина Чиркова, чья схватка с кандидатом ЕР в 73-м одномандатном обещает стать главным украшением грядущей избирательной кампании.
Участие кандидатов от других партий уже сейчас можно рассматривать только как попытку сохранить собственное политическое лицо.
Леонид Черток