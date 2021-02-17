Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Успеть в лифт, идущий вверх. Уроки праймериз

Об итогах предварительного голосования «Единой России» в Архангельской области мы сообщали в понедельник. Праймериз по не-нашему. Кстати, это слово не любят в самой партии, первой принявшей его на вооружение. Но именно оно прижилось в российском обществе, исторически падком на всё заграничное.

На итоговом брифинге руководство регионального отделения с гордостью сообщило о явке – 5% от общего числа избирателей. Что сразу вызвало поток язвительных реплик в социальных сетях. И совершенно зря…

Ещё ранней весной политологи говорили о спаде политической активности у россиян. Одна из причин – прокатившаяся по стране пандемия, когда избиратель больше думал о собственном здоровье, а не о политике – ни одна из партий в силу объективных причин не могла предложить действенного рецепта борьбы с напастью. Впрочем, экономика не рухнула, как прогнозировала, а, скорее, стращала оппозиция, и это очевидная заслуга тех, у кого большинство на Охотном ряду. Ну, а партийностью врачей вообще и вирусологов в частности вряд ли будешь интересоваться, лёжа под аппаратом ИВЛ.

Вторая причина, плавно вытекающая из первой, в стране не произошло громких политических событий, повлиявших на настроение в обществе как в положительную, так и в отрицательную сторону – Крым не присоединяли, страсти по пенсионной реформе улеглись. Касаемо Архангельской области. Протестная активность в регионе, связанная с проектом «Шиес», быстро сошла на нет с уходом Орлова и приходом Цыбульского. И если подогревается, то только теми, кто считает те дни самыми яркими в своей жизни. Ну и уплывшие дивиденды, как политические, так и финансовые тоже жаль, тут по-человечески понять можно.

Так что участие 40 тысяч избирателей в политической разминке – цифра вполне достойная без всяких натяжек. Особенно с учётом того, что голосование в регионе проходило только в интернете. Можно эмпирически предположить, сколько избирателей старшего возраста, привыкших к обычным бумажным бюллетеням, не смогли принять в нём участие.

Что мешает другим партиям пойти на такой же, не слишком затратный и не очень сложный в организационном плане эксперимент? На мой взгляд, только два фактора – их цифры участия будут ещё смешнее, а решать вопрос о кандидатах на закрытом междусобойчике партийной верхушки выгоднее с любой стороны.

Теперь перейдём к персоналиям.

Победу действующего депутата Госдумы Елены Вторыгиной коллеги по «Вольному делу» уже назвали «бомбической». Сразу в двух позициях – по партийному списку и 73-му одномандатному округу. Да, у неё немалый антирейтинг, но не надо забывать, что в этом случае голосовали только сторонники «Единой России», для поклонников других политических течений не было графы «против всех».

Основные претензии к ней в соцсетях – «три созыва в Госдуме, на четвёртый идёт, не многовато ли будет?». Но именно такое депутатское долгожительство можно повернуть ей в плюс.

В своём первом Послании губернатор Цыбульский чётко обозначил, какую помощь он ждёт от представителей региона, заседающих в обеих палатах российского парламента – прежде всего, лоббистскую. Для этого нужно знать, к кому обращаться, и главное, чтобы с той стороны знали, кто к ним обращается. Елена Андреевна в столице тринадцатый год (с небольшим перерывом)… кто её не знает?

Однако «Единая Россия» заранее продекларировала, что на этих выборах берёт курс на обновление своих кадров в представительских органах. Смотрим… Андрей Рыженков проигрывает с небольшим отрывом опытной и известной участнице избирательных баталий. Насколько действительно высок его рейтинг можно будет проверить на ближайших выборах в областное Собрание. Где теперь ему сам бог велел тоже идти по одномандатному округу. Для последнего он уже получил «волшебный пендаль» от старших товарищей по партии на упомянутом выше брифинге.

Но и здесь остаётся интрига. Есть немало примеров, когда кандидат, стоящий первым номером в партийном списке, одновременно побеждает в одномандатном округе.  Последний вариант престижней, он по нему заходит в Думу, освобождая место в списке следующему кандидату. В нашем случае, Екатерине Прокопьевой. Или третьему «финалисту» (Ивану Новикову), но тут уже всё зависит от внутрипартийных договорённостей (есть версия, что спикер областного Собрания находится в кадровом исполнительском резерве).

И совсем интересно в 72-ом одномандатном. Здесь сенсационную победу одержал Александр Спиридонов с Севмаша, почти в три раза обошедший действующего депутата Госдумы и донельзя раскрученного Дмитрия Юркова. Да я сам эту фамилию услышал недели три назад, кто-то из коллег поспешил обозвать его «политическим бройлером». Именно, что поспешил…

Долгое время Северодвинск был обижен своим непредставительством в высших органах законодательной власти. В 2016 году на таком же праймериз город корабелов долго окучивал кандидат Белокоровин. Чего только не обещал, и строительство крутого аквапарка, и самую длинную в регионе велодорожку. Ответ северодвинцев был предельно конкретен – архангелогородец, сначала построй в своей Соломбале, что наобещал, а уж потом на другие города замахивайся. Своего же в доску кандидата у корабелов в тот год так и не появилось… как следствие, предельно низкая явка на основной тур выборов.

И вот появляется свой кандидат, представитель известнейшей в городе фамилии. К тому же поддержанный Москвой (сведения из собственных источников) как респект заслугам Центра подводного кораблестроения и пример социального лифта в партии с консервативным уклоном. Отсюда небывалая поддержка северодвинцев и активность в соцсетях, в короткое время поменявшие расклад сил. Плюс поддержка со стороны градообразующих оборонных предприятий, чьё руководство давно не рвётся в публичную политику, тоже, кстати, примета времени. Как и то, что в списке победителей предварительного голосования нет ни одного представителя крупного бизнеса. Не то, что в 2016-м.

Впрочем, по инсайдерской информации, Дмитрий Юрков не смирился с поражением и отправился в столицу «для консультаций в политсовете». Ход вполне оправданный, региональный список кандидатов в окончательном варианте будет оглашён 19 июня на партийном съезде. Без интриги жить скучно…

Ну, а нам, сторонним наблюдателям, остаётся ждать списков кандидатов от других партий. Хотя там сюрпризов не предвидится… разве что у «Справедливой России», в которой после объединения с радикальными патриотами появились харизматики, раскрученные в информационном поле. Плюс, конечно, Ирина Чиркова, чья схватка с кандидатом ЕР в 73-м одномандатном обещает стать главным украшением грядущей избирательной кампании.

Участие кандидатов от других партий уже сейчас можно рассматривать только как попытку сохранить собственное политическое лицо.

Леонид Черток   

02 июнь 10:06 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


И сказал Цыбульский. Атмосферное губернаторское Послание
Солдат «Бессмертного полка» гнал немчуру до Берлина. Записки модератора из Котласа

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (28)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20