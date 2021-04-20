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Праймериз с неожиданностями. Итоги от «Единой России»

Сегодня Архангельское региональное отделение политической партии «Едино России» огласило итоги предварительного голосования по выборам в Государственную Думу РФ.

Сергей Ковалев, выступающий в данном случае как председатель Архангельского регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования, назвал следующие цифры:

На участие в предварительном голосовании было принято 58 заявлений от 41 человека (разница в цифрах объясняется тем, что часть соискателей хотели попробовать свои силы как по партийному списку, так и кандидатами-одномандатниками).

Было зарегистрировано 43 заявления. 5 заявившихся добровольно отказались от участия, еще 8 было отказано из-за неполных (или недостоверных) сведений о себе, точность которых оговорена в правилах проведения предварительного голосования.

В тройке лидеров по партийному списку – Елена Вторыгина (более 16 тысяч голосов), Екатерина Прокопьева (более 10 тысяч), Иван Новиков (более 8 тысяч).

72-й одномандатный округ (север) – Александр Спиридонов (главный «киндер-сюрприз» Севмаша) с более чем 11 тысячами голосами и действующий депутат Госдумы Дмитрий Юрков (немногим более 3 тысяч).

73-й одномандатный округ (юг) – Елена Вторыгина (почти 9 тысяч голосов) и Андрей Рыженков (немногим более 7 тысяч).

Секретарь АРО «Единой России» Иван Новиков от себя добавил, что их партия единственная политическая сила в стране, что практикует предварительное голосование как способ своеобразного социального лифта – молодые амбициозные кадры могут потеснить опытных политиков, то мы и видим сегодня.

В целом руководство регионального отделение довольно результатом и даже явкой, на этот раз составившей 5% от общего числа избирателей в регионе (а ведь когда-то начинали с двух). Плюс формат нынешнего голосования онлайн, позволивший партии сэкономить средства, а избирателям – время.

Да, и ни одной жалобы за все время предварительного голосования…  

31 май 19:55 | : Политика

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