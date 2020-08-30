Как отмечают Рождество. Традиции и угощение

Сегодня ночью православные встречают Рождество Христово. Традиции отмечать этот христианский праздник отличатся от встречи светского Нового Года…
Хотя некоторые детали совпадают. В обоих случаях большое внимание уделяется украшению дома и составлению праздничного меню.
Главный атрибут торжества – ель или сосна. Принято считать, что ветви этого дерева родители Христа использовали для маскировки входа в пещеру, где находился новорожденный Христос. Именно отсюда пошла традиция вешать нарядный веночек над входной дверью. Каждое елочное украшение тоже имеет свою предысторию. Красную звезду, венчающую верхушку дерева, многие по ошибке считают пережитком советских времен. Но кремлевские елки вовсе здесь ни причем. Наконечник символизирует Вифлеемскую звезду, которая, по легенде, оповестила мир о рождении сына Божьего.
Ангел, сошедший с небес, нес благую весть о появлении Спасителя мира. Вслед за ним на землю спустилась целая армия белокрылых существ, приветствовавших новорожденного райским пением. Так что множество ангелочков на ветвях праздничной ели тоже отсылают нас к торжественному событию. Колокольчики, которыми тоже принято украшать рождественское деревце, наследие языческой веры. Считается, что их перезвон отпугивает злых духов. Непременным атрибутом праздника считаются свечи, огонь которых символизирует божественный свет. Традиционные рождественские цвета: белый, золотой, красный, зеленый.
Помимо традиционного украшения дома, накануне Рождества принято проводить генеральную уборку. Хозяйка тщательно вычищает мебель и кухонную утварь, выбрасывает старые вещи, которые семья давно не использует. Сакральный смысл подобного ритуала – очищение дома от негатива, открытие пути для энергетических денежных потоков.
Праздничная одежда должна быть нарядной, светлых оттенков, желательно новой. Стол накрывают на четное количество гостей. Пустых тарелок быть не должно, это сулит финансовые неурядицы на весь год. С появлением первой звезды дома зажигают свечи, разводят огонь в камине (при наличии оного).
Важный момент: в этот раз нельзя жалеть денег на украшение дома и угощения. Тогда весь год семью будет сопровождать достаток и благополучие.
Хозяйка должна накормить не только членов семьи, но и домашних животных. Приходить в гости тоже нужно не с пустыми руками. И пусть в этот день подарки будут особенными, рукотворными, уютными и теплыми. Можно заранее подготовить открытки с рождественской тематикой. Годятся для этой цели всевозможные угощения: соления, маринады, варенье, сладкая выпечка, щедро приправленная цукатами и корицей.
Начинать трапезу 6 января можно только с появлением первой звезды на небе. В этот день готовится 12 постных блюд. Кутья (сочиво) и взвар (компот) считаются обязательными, остальное хозяйка выбирает самостоятельно.
Но мясные блюда 6 января не разрешаются. Также не нужно в этот день подавать жареную пищу, а отдать предпочтение тушеной, вареной и запеченной. Можно и даже нужно подавать рыбу. Зато уже 7 января, можно кушать все. Богатая обеденная трапеза обещает благополучие семьи на целый год. Поэтому всякая хозяйка старается в такой день подать на стол самое лучшее. Православные традиции предполагают обильное угощение, включающее несколько видов мясных и рыбных блюд.
Основным блюдом на столе может быть рождественский гусь, начиненный яблоками. Подают его обычно с гречневой кашей, хотя это не принципиально. Список угощений включает различные колбасы, моченые, соленые или маринованные овощи, грибочки, холодные закуски, пироги, блины с икрой или медом. В умеренном количестве разрешены спиртные напитки.
Предлагаем популярные, испытанные временем рецепты к этому празднику:
Салат «Рождественский венок»:
Куриное филе нарезать небольшими кусочками и переложить в отдельную тарелку. Картошку, морковку, сыр и яйца натереть по отдельности на крупной тёрке. Грецкие орехи измельчить в блендере и пересыпать на тарелочку. Измельчить укроп. В центр блюда устанавливаем стакан и первым слоем выкладываем тёртую картошку. Смазываем майонезом. Выкладываем слой куриного филе, смазываем майонезом. Сверху присыпаем слоем грецких орехов. Далее - слой натертого сыра. Следующий слой салата с курицей, орехами и сыром - натертая морковь. Аккуратно лопаткой прижимаем бока салата и сверху. Выкладываем слой натёртых яиц и также прижимаем лопаткой, чтобы они хорошо держались. Слоеный салат из яиц, сыра, овощей, куриного филе и орехов сверху украшаем укропом и зёрнами граната (обязательно слегка прижимаем лопаткой, чтобы зёрна не упали во время того, как будем доставать стакан). Аккуратно вынимаем стакан, и отправляем салат на два часа в холодильник.
Рулетики с семгой
Филе красной рыбы нарежьте брусочками длиной 10 см и толщиной 2 см. Приправьте солью, чёрным молотым перцем и полейте свежевыжатым соком лайма. Лист лаваша разрежьте на прямоугольники примерно 10х15 см. На короткий край лаваша выложите кусочек подготовленной форели и несколько листиков петрушки. Сливочное масло разделите на пластинки по количеству кусочков форели. Выложите пластинку масла поверх рыбы. Заверните лаваш с начинкой рулетиком. Таким же способом подготовьте рулеты из оставшихся лаваша, рыбы, зелени и масла. Выложите все рулетики в форму для запекания, предварительно застелив дно пергаментом. Запекайте форель в лаваше в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Через 15 минут запекания переверните рулетики на другую сторону, чтобы лаваш стал хрустящим и румяным со всех сторон. Выложите форель, запечённую в лаваше, на тарелку или сервировочное блюдо и украсьте свежей зеленью петрушки. Вкусно как в холодном, так и горячем виде.
Сочная утка (гусь) в апельсинах
Приготовить смесь из специй, пропущенного через пресс чеснока и мелко натертой апельсиновой цедры. Выдавить сок из одного апельсина. Утку промываем и обсушиваем снаружи и внутри.
Натираем утку приготовленными специями снаружи и внутри, предварительно сделав небольшие проколы в коже птицы. Плотно заворачиваем утку в пакет и оставляем мариноваться на 4 часа. Фаршируем утку двумя очищенными и нарезанными апельсинами и палочкой корицы. Скрепляем зубочистками. В форму укладываем утку, добавляем сок апельсина и воду, исходя из пропорции 1:1. Плотно закрываем утку в форме фольгой и отправляем в духовку. Сперва запекаем утку с апельсинами при температуре 180 градусов 40 минут. Затем извлекаем утку из духовки, снимаем фольгу, смазываем утку выделившимся соком, на ножки одеваем фольгу и отправляем назад в духовку. Запекаем утку с апельсинами еще 1,5 часа при температуре 200-220 градусов. Периодически поливаем утку выделившимся соком. Готовую птицу украшаем дольками апельсина, виноградинами и зёрнами граната.
Свинина королевская
Для этого блюда лучше всего подойдет солидный кусман свиной шейки. Натираем свинину каменной солью со всех сторон. Один помидор нарезаем кружочками. Слегка присаливаем.
Чеснок пропускаем через чеснокодавку. Добавляем к нему перец и пару чайных ложек масла. Перемешиваем. Чернослив поливаем горячим красным вином. Раздробить ножом орехи. Дно жаровни слегка смазываем жиром и выстилаем полосками бекона. Перекладываем мясо на бекон. Делаем надрезы, но не до конца. Закладываем чеснок, кружочек помидора и ломтик сыра, так фаршируем наиболее постную часть шеи. Смазываем остальные надрезы чесноком и закладываем орехи, чернослив и снова орехи. Пару помидоров выкладываем вокруг мяса, присаливаем. Мясо и помидоры смазываем сверху растительным маслом. Оставляем на пару часов в холодильнике. Духовку разогреваем до 200 градусов, отправляем туда мясо, уменьшаем температуру до 180 градусов. Где-то через 20-30 минут после начала готовки прикрываем фольгой и запекаем до готовности. Украшаем зеленью и соленьями.
Да снизойдет на нас божья благодать…