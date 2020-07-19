«Примерить шкуру Годзиша». Комментарии к произошедшему

Вчера вечером завершился прием документов на конкурс кандидатов в мэры Архангельска.
Всего рискнули (репутацией, прежде всего) 11 человек:
- Вадим Волоцкой, спортивный бизнесмен (не путать с бизнесменом от спорта);
- Александр Гревцов, депутат-депутатыч (в смысле – на освобожденной основе);
- Владимир Когут, урдомский борец с мусором;
- Олег Мишуков, чиновник-транспортник;
- Дмитрий Морев, сотрудник городской администрации первого эшелона;
- Николай Пестов, северодвинский производственник-судоремонтник;
- Сергей Пономарев, депутат-чиновник;
- Сергей Роднев, действующий(!) региональный министр;
- Михаил Федотов, депутат-бизнесмен;
- Михаил Шишов, блогер-ниспровергатель;
- Сергей Юрковский, юрист-обличитель.
О мотивации каждого из участников этого «забега» мы поговорим в следующий раз.
Пока же кандидаты в мэры (уже звание, их теперь так и будут поминать) готовятся представить на суд комиссии свое видение пути развития областного центра. Подчеркнем – не только критику происходившего при предшественнике, но и движение вверх.
Членам же комиссии предстоит определить тот алмаз, которому не страшно доверить родной город на ближайшие пять лет. Ведь должность главы Архангельска по мнению общества расстрельная.
Слово члену комиссии от ГорДумы Марии Харченко (ЛДПР):
- Мне будет очень интересно ознакомиться с программами кандидатов, второй раз заявившихся на конкурс (речь о Шишове и Юрковском – прим. ред). Все-таки пять лет прошло, многое поменялось – и задачи, и глава региона, и экономические условия в данный непростой период. Как раз по сравнению с первым опытом можно будет понять зрелость и серьезность намерений кандидатов, а не просто желание лишний раз засветиться в медиа-пространстве. Именно содержание программы будет для меня на первом месте в оценке каждого кандидата, биография, политические взгляды и прочие опции здесь вторичны. Люди, заявившиеся на эту должность, должны понимать, что такое бюджет города, и как он распределяется по статьям. Конечно, я лично буду чувствовать все ближайшие пять лет ответственность за состояние Архангельска…. так что членство в комиссии далеко не сахар.
Напомним, уже в день назначения выборов мэра о своем желании поучаствовать заявил городской депутат Сергей Пономарев. Вряд ли он в тот момент представлял уровень конкуренции… все-таки целый министр и вице-спикер!
- Уверенность в своих силах и возможностях не растерял?
- Уверенность всегда при мне, без нее не было смысла заявляться. Нет, о силе, тем более, связях конкурентов не думаю, мы не на спортивном соревновании, у нас более высокие ставки. Все мысли о том, как управлять нашим сложным городом.
- Программа по развитию готова?
- Программу формирую тезисно. Если расписывать полностью, у членов комиссии физически не будет времени ее изучить. К тому же детали формирует команда, с которой придется воплощать ее в жизнь.
- А команда-то есть?
- Конечно. Но конкретные фамилии называть пока не буду. Чтобы не смущать и не сглазить. Вижу в своей команде людей, которые уже работают на благо города, пусть некоторые и не в структуре мэрии. Но не откажусь и от людей со стороны, если они профессионалы в своем деле. Профессионализм каждого – это главный критерий, чтобы минимизировать время на раскачку.
И, конечно, мы не могли не поинтересоваться мнение человека, который в данной ситуации находится, как бы, над схваткой, но при этом несет ответственность и за работу части комиссии, и за окончательный выбор будущего главы города. Уж такая нелегкая доля у председателя ГорДумы Валентины Сыровой:
- Валентина Васильевна, как вам такой наборчик… в городе его уже называют ералашем.
- Ну, это слишком резко. Действительно, на пост главы города заявились очень разные люди, от блогера до министра плюс представители бизнеса. При этом верю, благие намерения есть у всех кандидатов, а не как в представлении некоторых обывателей – только корыстные интересы. Другое дело, все ли участники готовы принять на себя такую ответственность? Ведь критиковать – это одно, а вот работать… Они захотели примерить на себя шкуру Годзиша, не думаю, что всем она подойдет по размеру.
- Как вам видится работа отборочной комиссии?
- В горячих спорах. В пристрастном отношении к каждой программе. Недаром среди членов комиссии такое партийное разнообразие, которое диктует свое видение на развитие столицы региона, влияет на выбор приоритетов. Кстати, не думаю, что у каждого кандидата есть такая программа, это же большой труд. По прошлому опыту знаю – некоторые заявились из тщеславия, желания лишний раз засветить свою фамилию на официальном уровне и в СМИ. Вот и посмотрим…
- Какое, на ваш взгляд, главное достоинство у кандидатов, чьи фамилии будут представлены на суд всех депутатов ГорДумы?
- Они должны быть готовы работать не только с нашим депутатским собранием, что руководителю города положено по должности, но и с областным правительством, с главой региона. В нашей сложной экономической ситуации еще одного противостояния мэра и губернатора Архангельск уже не выдержит.
Ждем 15 октября…