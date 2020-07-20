Санаторий «Беломорье» перестанет быть санаторием

По информации наших коллег из ИА «Эхо севера», переговоры о передаче архангельского санатория «Беломорья» другому собственнику входят в последнюю стадию.
Судя по всему, им станет Северный государственный медицинский университет. Пока санаторий находится в руках областной Федерации профсоюзов, чье управление лечебно-релаксационным учреждением не раз вызывало шквал справедливой критики. Напомним, на последней пресс-конференции Александру Цыбульскому был задан прямой вопрос от журналистов о дальнейшей судьбе «Беломорья», где вполне современные цены за услуги соседствуют с истинно советским сервисом и комфортом. Временно исполняющий обязанности губернатора региона ответил, что переговоры правительство области с собственниками все время заходят в тупик – любые рациональные предложения о сотрудничестве отметаются… разговоры только о финансовой помощи со стороны властей.
По имеющейся у нашей редакции информацией, последней каплей стал отказ санаторного руководства (читай – Федерации профсоюза) преобразовать «Беломорье» в обсерватор на время пандемии коронавируса.
Предположительная сумма предстоящей сделки – 85 млн. рублей. Сюда войдут и имеющиеся у санатория долги.
Что ждет санаторий впереди? Вряд ли даже такому славному учебному заведению, как СГМУ, по силам будет сохранить прежний профиль «Беломорья». Скорее всего, на его территории будет организована загородная учебная база и кампус для студентов-медиков, а также производство брикетов из лечебной грязи.
Ну, а местные потребители санаторных услуг… поедут релаксировать в другие регионы и страны.