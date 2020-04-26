Консолидация власти, или Как преодолеть управленческий кризис в Архангельской области

Именно этого нашей Архангельской области и не хватает. Со времен последнего народного губернатора Ефремова. Раздрай и неизбежно следующий за ним хаос неэффективных решений, отторгаемых населением с порога. Управленческий кризис и конфликт элит, перманентно сотрясающие регион полтора десятилетия. И как следствие – парад мелких честолюбий, появление «халифов на час», исчезающих так же стремительно, как и появились.
Есть ли выход? Несомненно. Но он не столько в умении складно говорить – «говоруны» с их МИФами Поморью обошлись дорого. Сегодня востребовано умение договариваться. А оно у нас – в дефиците. Не случайно новый, пока не укоренившийся врио губернатора Александр Цыбульский призвал себе в замы Ваге Петросяна. Все эксперты сошлись на том, что новый руководитель аппарата администрации области обладает качеством договороспособности.
Но сейчас Ваге Самвеловичу придется сконцентрироваться на работе по формированию эффективно действующего аппарата региональной власти. Понятно, что без расчистки «авгиевых конюшен» в «доме за оленем» не обойтись – иначе прогрессирующая импотенция системы управления грозит не просто проигрышем выборов в сентябре, а полной утратой контроля над ситуацией и массовым протестом, мутную волну которого уже готовы оседлать разного рода авантюристы.
Не факт, что в хитросплетениях архангельской внутренней политики сможет разобраться заезжий «варяг», пусть даже и специалист в сфере движения по воздуху упругими хрящами сложной формы на голове непарнокопытных рода Equus.
Нужен человек, который сумеет за оставшиеся до второго воскресения сентября 108 дней обеспечить консолидацию и договориться со всеми. И прежде всего с муниципалитетами как самым близким к народу уровнем власти, без которого отношения с населением не выстроить.
По мнению наших источников, близких к администрации президента, это мог бы быть Виктор Павленко. Он не просто политик, выигравший выборы в Архангельске при максимальной явке избирателей. Сегодня как член профильного комитета Совета Федерации Виктор Николаевич в курсе федерального тренда как в отношении регионов (в том числе и вопроса об объединении), так и развития местного самоуправления.
Кроме того, Павленко возглавляет ревизионные комиссии двух самых авторитетных организаций, объединяющих муниципалитеты в масштабах страны: Национальной ассоциации развития МСУ и Всероссийского Совета местного самоуправления.
Об этом стоит подумать Александру Цыбулькому, если он не планирует оставить Павленко сенатором на второй срок.