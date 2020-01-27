Когда деревья станут большими. Игорь Годзиш о дорогах, парках и… похоронах

Начало весны – традиционное время встречи мэра Архангельска (да знаю я, что он глава городской администрации… но мне так удобней) с журналистами.
Не случайный расчёт. В марте месяце и погода шепчет, и сугробы начинают сходить, и журналисты добрее. Простим советникам мэра это лукавство, которое, к слову, они сами не скрывают.
Тем более, что разговор начался именно с дорог. Мы, перешептываясь между собой на тему вопросов, пришли к выводу – ну, а о чём ещё спрашивать главу областного центра, этой аномальной зимой Архангельск не только увязал, но и утопал.
Загорелый не по северному коллега Азовский (Эхо севера» и «Вольное дело»), жалуясь, что «пришлось идти к мэру в говноступах» (недешевых – оценочное мнение автора) вопрошал – доколе?! Доколе на наших улицах будут песок и наледь, в соприкосновении с обувью превращающиеся в грязь? Мэр развёл руками – увы, от песка нам никуда не уйти. Подтверждаю, если бы не песок, я по дорожке от собственного подъезда до машины раза три нае… упал, короче. Таковы последствия глобального потепления, климат мэрам, увы, неподвластен.
Тем не менее, журналисты возбудились – а давайте позовём гастарбайторов с востока, таджики всё на раз вычистят. Их тут же опустили с небес на землю – дворники обойдутся в 10 раз дороже той техники, которая сейчас убирает не самый богатый город страны… по одёжке протягивай ножки (или что-то в этом роде).
Тут автор этих строк вспомнил свой недавний разговор с директором Плесецкого дорожного управления Михаилом Яковлевым, который, говоря об идеальном городе, предлагал выработать единые правила игры для всех участников процесса – городской администрации, непосредственно своей компании и УК. А то получится – чистые дороги и кошмар во дворах.
Оказалось, с управляшками всё тоже непросто, часть дворовых территорий находится в управлении ТСЖ, где уже жильцы не хотят платить лишние деньги за уборку (3 рубля за кв.м). Какой выход? По словам градоначальника, нужно принять закон на областном уровне, по которому подобные решения принимаются без участия собрания жильцов. Иначе ж…, коллапс, то есть.
Где-то сзади (автора) раздался обиженный девичий возглас – асфальт опять сходит вместе со снегом, доколе?! Ну-ну, успокоил мэр, так происходит на дорогах, которые давно серьёзно не ремонтировались, на других всё более-менее. Увы, наполняемость городского бюджета такова, что часто приходится ограничиваться ямочным ремонтом. Плюс всякие РВК и ТГК-2 нарушают своими раскопками дорожное полотно. Вот с ними как раз пытаются договориться о взаимодействии – проводить плановые ремонты коммунальных сетей во время ремонта самой дороги. Но, учитывая износ первых… короче, проблема.
Однако виден свет в конце дорожного тоннеля. Буквально сегодня начальник города встречается с начальником всей области на предмет участия регионального бюджета в решении дорожных проблем. Иначе никак… объективная ситуация. Это при том, что даже 98 миллионов, заложенных только на ямочный ремонт, реально мало.
- А я видела, как асфальт кладут прям в лужу, - очередная жалоба из зала.
- Звоните в мэрию, это не стукачество, а сигнал. Заставим переделывать, не будем платить за такую халтуру. Это обращение не только к журналистам, ко всем архангелогородцам.
Мобильники, небось, у всех и каждого (это я уже от себя).
Вспомнили про собак. Вернее, про их экскременты. Помните тот летний скандал с дискриминационными табличками «На газонах не выгуливать!», что оказались личной инициативой главы Октябрьского района. Так вот, в этом самом районе не хватает урн! Выяснилось, что часть их убирается на зиму, но летом всё вернётся.
Сложнее с собачьим парком, мечтой всех любителей лучших друзей человеков. Место в городе есть только под собачью площадку… и то выбирают. Под специальный парк только остров Краснофлотский, не наездишься. К слову, автор не видел дог-парка даже в Нью-Йорке, а он размерами побольше будет. Мэр наш сам знатный собачник, служил кинологом – «Я за своим убираю, и урны нахожу».
Ну, раз заговорили о парках… «Архангельск может остаться без парков, почему их не разбивать на месте снесённых деревяшек?!». По той же самой причине – места мало. Максимум скверы, парки совсем другая конструкция с особыми требованиями. А где вы предлагаете?
Коллега Азовский взъярился – «Прям на площади Ленина… разбить берёзовую рощу!». И снести каменного истукана… помечтали.
Насущный вопрос текущего момента – Архангельский МПК отказался от раздельного сбора мусора… нас ожидает коллапс?! Мэр успокоил – это спор двух хозяйствующих субъектов, каждый отстаивает свои интересы, администрация следит за развитием ситуации. Но платить за вызов мусора всё равно придётся, иначе точно коллапс, неплатежи (к которым призывают «экоскандалисты») только обостряют ситуацию. И кстати,за прошедшие два месяца с начала работы «ЭкоИнтегратора» в столице области установлены более 100 новых контейнеров под отходы.
Вспомнили про СЛДК (соломбальцы), с котором было связано столько надежд. Увы, потенциальные инвесторы в город заходят, смотрят, считают… и уходят. То есть, к промышленному проекту интереса нет. Судя по всему, бывшее бумажное производство ожидает другая жизнь в сфере или жилищного строительства, или торговли, а то и рекреационной зоны. Город ждёт интересного бизнес-предложения.
В зале, как и в прошлый раз, появилась… бутылка водки. Купленная в ночном шинке, организованном в бывшей трансформаторной будке. Доколе?! Город будет с этим безобразием разбираться вместе с соответствующими органами… спасибо за сигнал (мы с Азовским кстати, продегустировали… что сказать… пивали и хуже).
Коллега Рудалёв («Беломорканал» и «Вольное дело») задал риторический вопрос – почему из года в год одни и те же вопросы об одних и тех же проблемах? Что вызвало Годзиша на откровенность – «А я и не думал, что всё исправлю за отпущенный мне мэрский срок, это было бы наивно. Но доволен уже тем, что Архангельск при мне вошёл во все федеральные программы, в какие только можно. Остальное - насколько сил хватит, и у меня, и у команды. Мне есть, чем гордиться, при этом всегда готов выслушать критику в свой адрес».
- А ваши личные достижения за эти годы, перечислите?
- Опять же не мои, а всей команды. Например, начало активного строительства в городе совпало с сокращением числа чиновников, осуществляющих надзор именно в этой сфере. Ничего… справились, хотя люди пахали без выходных».
- Что появится на месте снесённой часовни на Чумбаровке?
- Что-нибудь в том же духе.
- ?!
- Это земля под объект культа.
- Очередная православная церквушка… почему не буддистский храм? (опять коллега Азовский).
- Может быть и пагода… Архангельск толерантный город, в котором найдётся место любым конфессиям (кроме запрещённых законом тоталитарных сект – авторская ремарка).
Вспомнили про островные территории, как до них добираться? Самая соблазнительная идея – строительство канатной дороги на Кего. Но только под конкретного инвестора, городу такую стройку не потянуть, да и не поймут проверяющие барства. Плюс есть серьёзные ограничения – при сильных ветрах, что не редкость в этой климатической зоне, функционирование подобных воздушных переправ останавливается. Короче, аттракцион, а не транспорт.
Непонятно и с судьбой рынка у «Диеты». Он сам себя пока окупает, но прибыли в городскую казну почти не приносит. Зато требует серьёзной реконструкции, да и изжил себя как субъект цивилизованной торговли. На его месте могли бы появится модные сейчас фуд-корты… но кто возьмётся?
Тут коллега Азовский вспомнил о бренности бытия и задал вопрос о судьбе МУПа «Спецтрест», который после отлучения от должности директора Зарипова, параллельно пролетевшего с депутатством (вот он, знак судьбы!), вдруг стал убыточным. И это в той области спецобслуживания, всегда считавшейся настоящим золотым дном (люди обычно не жалеют денег, у кого они есть, на свадьбы и на похороны)!
Оказалось, новый директор накупил про запас цветов (наверное, искусственных) и ткани на саванны… после чего благополучно уволился. Теперь встал вопрос разделить деятельность этого муниципального предприятия на бюджетную и частную составляющие. То есть, регламентировать похоронку, как звучит! (Автор бы просто попробовал вернуть Романа Зарипова).
Досталось слово и вашему покорному слуге. Решил поговорить о высоком… о кино. Точнее, о любимом кинофестивале Atctic Open, уже думаем о четвёртом, по нему в киномире узнают Архангельск. А Архангельск, его администрация, пока не делает всё, что в её силах, жалуется оргкомитет (в моём лице). Хотя в областном центре нет ни одного муниципального кинозала, помочь в этом в силах именно кинофестиваля. Мэр внимательно выслушал… проникся… и пригласил к себе на предметный разговор. Непременно воспользуемся!
В какой-то момент Игорь Викторович решил помечтать, когда ему задали очередной вопрос о парке «Зарусье», нелюбимым многими: «Когда там деревья станут большими, 80-летний Годзиш будет гулять между ними и вспоминать, как их сажал 40-летний Годзиш».
А что, имеет право… мэр тоже человек.
Леонид Черток