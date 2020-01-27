Дороги, которые нам убирают. Михаил Яковлев (Плесецкое дорожное управление)… такой, какой он есть

Мы живём в стране, где главной бедой считаются дураки и дороги. И если первое – понятие абстрактное, которое при желании можно оспорить, то второе – вполне конкретное. Вон оно, за окном.
Мало найдётся архангелогородцев, которые бы не критиковали работу Плесецкого дорожного управления. Особенно в эту зиму, только и бьющую всевозможные температурные рекорды. Хотя осенняя новость о том, что главного уборщика Архангельска возглавил вчерашний министр строительства, вернувшийся из чиновничьих кулуаров к своей основной профессии, была воспринята в обществе с сдержанным энтузиазмом. Почему именно сдержанным? Из-за той самой пресловутой поговорки. Уж если со времён Н.В. Гоголя ничего не меняется…
А тут ещё такой выкрутас. Осенью тендер на уборку улиц и площадей областной столицы выигрывает организация с сомнительным названием… как будто из логопедического упражнения. Сначала новичку везло (так бывает в игре на ипподроме), зима никак не хотела приходить. Но потом повалило! Как раз на открытие кинофестиваля Arctic open, я все пять дней краснел перед приехавшими друзьями, опаздывающими на просмотры из-за буксовавших авто. Международный кинофорум, между прочим! Исход «Севдорстройсервиса» был предрешён. Вернись, ПДУ!
И опять гул недовольных. Часто даже не состоянием улиц, а словам директора Михаила Яковлева о том, что для его организации контракт в почти-миллиард на три года не мечта всей жизни, а убытки. Сам-то я за годы работы с информацией успел привыкнуть к тому, что космические суммы в обывательском представлении могут оказаться мизером в масштабах городских нужд. Что удивительно, этого не понимают многие депутаты, вроде бы не самые простые люди.
Тем более стало интересно пообщаться с экс-чиновником, который в публичном пространстве не стесняется отстаивать своё мнение, которое заведомо многим не понравится.
Общение с Михаилом Яковлевым автор этих строк начал с ошибки, два раза назвав его «строителем».
- Я – дорожник, - поправил собеседник, - по образованию, профессии и призванию.
Путь в профессию вчерашний студент АЛТИ (ныне САФУ) Яковлев начал… почти с авантюры. Потомственный архангелогородец получил предложение поработать в Мезени. Романтика дальних дорог, ей он соблазнил молодую жену. Когда рейсовый АН-2 стал снижаться над Мезенью, супруга Елена, глядя в иллюминатор, с надеждой спросила:
- Это, наверное, отдалённый район города?
Город оказался большой деревней. И с обещанной жилплощадью для пары молодых специалистов не было гладко, пришлось какое-то время пожить в местной гостиничке (автор в ней тоже как-то ночевал… не Hilton, удобства на этаже). Начал с мастера производства. Причём не в самой Мезени – ездил на вахту в Кимжу, где тогда тянули «дорогу жизни» (Мезень-Архангельск). С редкими поездками к родителям в областной центр, ибо «только самолётом можно долететь». Но и дети (первые двое) появились на свет в Мезенской районной больнице в соответствующем отделении, хотя родные-знакомые крутили пальцем у виска.
- Это была позиция, - объясняет Михаил, - раз живём здесь, значит, живём как все.
Зато карьера задалась, как вряд ли бы сложилось на «большой земле». Очень быстро перешёл в должность и.о. главного инженера Мезенского ДРСУ, потом в замдиректора по производству. Признаётся – чувствовал, что готовят к большему, к нему был расположен директор предприятия, человек с жизненной мудростью и огромным опытом работы. О нем, кстати, Яковлев отзывается с большим теплом и уважением. Учил, а заодно проверял на прочность.
Параллельно возникла и партийная работа. Как бы случайно, в институте политикой совсем не интересовался. А тут зашёл, что называется, на огонёк в местное «Единство», как раз находившееся в процессе слияния с «Отечеством – вся Россия». Увидел увлечённых людей с горящими глазами… и сам загорелся. В итоге это привело дорожника Яковлева в районные депутаты.
А ещё спорт. В институте Михаил увлёкся карате (стиль кёкусинкай), в Мезени ничего подобного не было в те годы. Что делать? Открыл секцию, её же и возглавил. Что называется, без отрыва от производства.
- Почему именно карате? Было модно?
- Вот о чём никогда не думал. Просто мой вид спорта…
Так незаметно пролетели (признание самого Михаила) десять лет. А потом началось движение на слияние профильных предприятий. В 2008-м к Мезенскому ДРСУ присоединили Пинежское, в 2011-м – Лешуконское и Карпогорское. Центр управления разместился в Архангельске, что логично. Но присоединяли именно к Мезенскому, где Михаил оставался директором. Так он вместе с семьёй вернулся в город своего детства, оставив в душе самые лучшие и тёплые воспоминания о мезенских годах и людях.
Следующая карьерная ступень – руководитель Архавтодора. Совсем другой масштаб, все дороги области под контролем.
Сверху посмотрели, что справляется, и в 2016-м Яковлеву поступает совсем уж неожиданное для него предложение возглавить региональное министерство строительства.
- Крылья выросли? – спрашиваю, вспоминая нечто подобное из собственной биографии.
- Скорее, слегка придавило к земле. Масштаб, конечно, завораживающий, но и груз ответственности. Совсем другие процессы, чем на производстве. Постоянные совещания, от тебя ждут сразу и планов, и готовых решений. Мы, дорожники, в чём-то счастливые люди. Метр новой дороги – наглядный результат твоего труда. Там не так.
Спрашиваю, какой из построенных в области объектов для него самый-самый. Михаил задумывается…
- Нет, не могу сказать. Все объекты были по-своему дороги.
Спросил и о жилищном строительстве, одном из самых узких мест нашей действительности. Станет оно когда-нибудь массовым, а не элитным?
- По тем задачам, которые ставит федеральное правительство, я уверен, жилищная стройка будет развиваться с учетом федеральных средств, направленных на развитие инфраструктуры и социального жилья.
Я не поинтересовался причинами, по которым Яковлев покинул пост министра, начальству, как говорится виднее.
- Предложение возглавить ПДУ…
- …принял с удовольствием. Я же дорожник до мозга костей.
- А то, что вас больше ругают?
- Издержки нашей профессии, дорожники всегда на острие. Кстати, часто и хвалят, когда люди видят участок новой дороги. Другое дело, что хайп всегда лучше слышан.
И тут мы подходим к самому драматичному. К сегодняшней работе в ПДУ. Но это оценка автора, для Михаила – обычные производственные будни, у него действительно спортивное спокойствие.
- Откуда возник этот «Севдорстройсервис»… будь он не ладен?
- Это был отдельный контракт, кратковременный. Это связано с бюджетными процедурами, необходимыми для перехода на трехлетний контракт.
Поговорили о новом старте ПДУ.
- Да, это было очередное испытание. Осадков выпало в два раза больше, чем по норматииву. Мы же ориентируемся на прогнозы синоптиков, когда готовим технику к выходу на линию. Плюс перепады температур, каких и старожилы не помнят, город действительно превращался в каток. Но за январь мы Архангельск от снега разгребли, что бы там не говорили критики.
Ещё Михаил рассказал про регламент, по которому приходится работать его организации, и откуда берутся все расчёты, в том числе, по оплате работ. Увы, заложенные в нём нормативы не всегда совпадают с представлением жителей города об идеальном порядке. Например, ледяные отложения, ликвидация которых не входит в контракт…
- Кстати, ко многим кучам имеют прямое отношение сами горожане. Те, что паркуют свои автомобили у кромки тротуара. Когда они уезжают, остаются островки, которые ужасно портят вид города и раздражают глаз. Для решения этих вопросов мы взаимодействуем с ГИБДД, но и это не всегда приводит к желаемому результату.
А ещё жизнь портит лёд, борьбе с которым в эти месяцы ПДУ отдало много сил. Причём сколка льда стоимостью в 31 млн. рублей не входит в условие контракта. О чём направлено обращение в администрацию города о дополнительном объеме работ и их оплате. Заодно выясняю для себя, кто отвечает за состояние дворовых территорий. Здесь все претензии к управляющим компаниям.
- И всё-таки о деньгах, которые многих шокировали…
- Сумма контракта на уборку Архангельска, он, кстати, у нас далеко не единственный объект, на три года составил 838 млн. рублей. И это всё, что город мог нам предложить, хотя по существующим нормативам такой объём работ стоил бы 1 млрд. 960 млн. То есть, мы работаем за 40% от положенного, даже меньше. Плюс за эти годы обязательно вырастет стоимость ГСМ, площадь дорог увеличилась на 20%, по сравнению с предыдущим двухлетним контрактом, которые необходимо тоже убирать, то есть стоимость контракта фактически уменьшилась, если смотреть цену одного дня работ на квадратный метр. А что, разве не так?
- Что было бы, если бы вы отказались работать за эти деньги?
- Не знаю. Наверное, пришел бы другой подрядчик.
Самая острая тема последних дней – таяние снега, потоки воды, неработающие ливнёвки. Вот это уже совсем не епархия ПДУ. Однако помогают «Аркомхозу» пробиваться к колодцам. Тоже и с «РВК-центром» при авариях на сетях.
Мой собеседник начинает поглядывать на часы… беда с ними – деловыми и занятыми.
- Последний вопрос – как привести Архангельск в состояние, хотя бы близкое к идеальному?
- Многое зависит от финансирования. Необходимо подводить его к нормативному состоянию.
Леонид Черток