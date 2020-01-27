"За хайпом и болтовней забыли о людях". Михаил Завьялов об итогах сессии областного Собрания

На минувшей неделе прошла первая в текущем году сессия Архангельского областного Собрания депутатов. По мнению депутата Михаила Завьялова, за откровенными кривляньями некоторых депутатов и демагогией части коллег как-то выпали из информационной повестки по-настоящему важные решения, которые были приняты на сессии:
- Конечно, самым обсуждаемым стал первый сессионный вопрос – отчет губернатора об итогах работы за 2019 год. Позволю дать ему свою оценку. Многие коллеги накинулись на губернатора с критикой, причем, во многом справедливой и небезосновательной. Юное поколение коммунистов, видимо, никак не может выбраться из песочницы, и считают трибуну областного Собрания подходящим местом для своих, на мой взгляд, не вполне этичных и уместных шуток. А некоторые коллеги и вовсе удивили – не смогли оценить отчет на слух. Тоже, в общем-то, понятно, - когда слышишь только себя, действительно, сложно понять, о чем говорят другие.
Что касается содержания отчета, то оно, по моему мнению, вполне удовлетворительное. Поясню. Ключевое понятие здесь, на мой взгляд, «отчет о результатах деятельности». Наверное, каждый из нас, попроси его отчитаться за что-либо, вряд ли бы стал говорить о том, что у него не получилось, или о том, что пошло не так по каким-то там объективным причинам. Наверняка любой из нас рассказал бы сначала об успехах. Об этом, собственно, и говорил губернатор. Вопрос в том, насколько они значимы, насколько реально сказались на улучшении жизни северян. А это уже субъективное мнение каждого. Понятно, что в текущем году пройдут выборы губернатора, поэтому многие потенциальные кандидаты сейчас стараются политизировать практически любой вопрос, любую тему. Тем не менее, у всех жителей региона в сентябре будет возможность лично поставить оценку деятельности губернатора. Ну, посмотрим…
Одним из важнейших решений сессии лично я считаю принятие сразу в двух чтениях законопроекта «О социальной поддержке граждан, страдающих почечной недостаточностью, в Архангельской области». Его суть в том, что гражданам, страдающим почечной недостаточностью, одному из родителей (или другому законному представителю) ребенка с таким заболеванием, будет предоставляться денежная выплата на компенсацию расходов по прохождению процедуры гемодиализа.
В ходе обсуждения законопроекта представитель регионального правительства рассказала, что новая мера социальной поддержки коснется 499 человек, в том числе и детей, страдающих почечной недостаточностью и нуждающихся в специализированной медицинской помощи. В настоящее время ее предоставляют восемь медицинских организаций в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Коряжме и Вельске. Пациенты с данным заболеванием должны всю жизнь, как правило, несколько раз в неделю, проходить процедуру гемодиализа. По статистике, в среднем 156 раз в год они приезжают в соответствующие медицинские центры.
Пока размер выплаты будет фиксированным и установлен в зависимости от расстояния к месту проживания или прохождения процедуры гемодиализа и действующих транспортных тарифов. Региональным правительством разработан проект порядка, который максимально упростит предоставление выплаты. Она будет предоставляться по заявлению пациента, которое можно оформить как в органах соцзащиты населения, так и в медицинской организации по месту оказания специализированной медицинской помощи. Подтверждающих проездных документов при этом не потребуется. На реализацию новой меры социальной поддержки в областном бюджете на 2020 год предусмотрены 10 миллионов 800 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 апреля текущего года.
Решение на самом деле долгожданное. Ко мне лично неоднократно обращались жители Онежского района за помощью в решении вопроса с поездками на процедуры гемодиализа. Теперь этот вопрос решен на законодательном уровне.
Ну, а кому-то, конечно, в силу природных данных остается лишь «макарошки» вручать или дремать в депутатском кабинете, поскольку для разработки по-настоящему нужных и полезных законов, видимо, чего-то не хватает.