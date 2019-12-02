Раз Медведь, два Медведь... и немного о любви. В чём смысл конституционной реформы?

И всё-таки я ему рукоплещу!
Что значит – «кому»?! Путину, кому же ещё! Так славно, так артистично всех развёл на своём послании. Долго-долго говорил о помощи детям (почти как Бендер в «12 стульях»), что изначально означает – о любви. Все (особенно дамы) так заслушались про маткапитал и бесплатные школьные обеды, что не обратили внимания на концовку, в которой самый цимес.
В чём цимес? В том, что Владимир Владимирович действительно не пойдёт на свой пятый (по факту) президентский срок. Как все невеликого роста люди, которым данная опция доставляла по молодости проблему в коммуникациях с противоположным полом, наш президент при всей выдержке профессионального разведчика болезненно относится не только к иронии свой адрес, но и просто к снисходительным взглядам (мне когда-то по полочкам сексолог Палеев всё это разложил на съёмках программы о гигантомании). Это сейчас главе нашего государства не стыдно раздеться по пояс перед объективами на фоне Саянских гор… а что будет дальше?!
Поэтому, натешившись публичным успехом, он готовится отойти в тень. В тень Госсовета, например. Таинственной структуры с неясными пока полномочиями, но которая, объединяя за одним круглым столом глав всех регионов, в перспективе способна влиять буквально на все процессы. Причём общее времяпрепровождение с Путиным (в любом его будущем качестве) хотя бы раз в месяц, не только поднимает губернаторов-председателей-президентов в собственных глазах и глазах населения, но и делает их соратниками САМОГО. На такой отряд верных кунаков всегда можно опереться при необходимости. Эх, знать бы Хрущёву…
Почти тоже самое и с ГосДумой, которой делегировано часть верховных полномочий. Тоже тонкий расчёт, при парламентском большинстве «Единой России» и опричнины в виде ОНФ действующий президент на долгие времена заручился там поддержкой во всех начинаниях (и защитой при любых неприятностях). Остальное кукольный театр. Вы видели, как Жириновский аплодировал возможности участвовать в формировании будущего правительства, и как этому же хмурился Медведев? Ну артисты… как будто это для них стало неожиданностью. В которой раз говорю – не думайте, что люди в Кремле слеплены из особого теста, там такие же человеческие эмоции. Всё заранее обговорено – малыш, я тебя не брошу.
Чем не угодил Медведев Путину? Всем угодил. Отличный премьер в их тандеме… технический в том плане, что принимает на себя огонь за все непопулярные в народе решения и в спину первому никогда не чихнёт. Его предшественники тоже были далеко не самостоятельными людьми… но этот просто свой. Безынициативный в ключевых вопросах (неужели кто-то думает, что Дмитрий Анатольевич в бытность свою президентскую самолично Каддафи в расход списал?). Именно этим Медведев народу и не нравился, считался слабаком и западным подпевалой.
Я знаю, что события среды испортили многим семейный ужин – пельмень в рот не лез. Хладнокровней, сограждане, хладнокровней… это ещё не гражданская война, не революция и даже не экспроприация. Президент, которого вы любите (судя по официальной статистике) просто укрепляет свои чуть пошатнувшиеся после пенсионной реформы позиции. Он Федеральному Собранию действительно рассказывал о любви… о любви к самому себе.
Итак, правительство в отставке. Кто вернётся, пока неизвестно. С большой долей вероятности можно сказать, что не вернётся министр сельского хозяйства Д. Патрушев. Его гениальность как сына секретаря Совбеза Н. Патрушева не нашла подтверждения на этом посту, а только вызывала раздражение у коллег и избирателей. Что ж, в нефтянке его младший брат работает, авось, пристроит.
Ещё в подвешенном состоянии находятся вице-премьеры Козак и Голодец, министры Мантуров и Топилин. По одной и той же причине – они в списке тех, у кого «на крайний случай» есть вид на жительство в иностранной стране. А этот штрих в биографии чиновника Путиным громогласно объявлен вне закона. Мне кажется, решение будет приниматься по каждому в отдельности. Если человек действительно нужен, список, гуляющий в интернете, будет объявлен ничтожным, а если не нужен… то ветер в спину. Кого-то точно уволят, уже сам Мишустин нам обещал…
Эту фамилию вся страна учит. Пошли шутки о теддифилии (любви к плюшевым медведям и даже стишки:
Нас с новой силой возлюбя,
Погнал правительство в отставку.
Теперь уйти никак нельзя.
Вновь на себя он сделал ставку!
Что с новым премьером не так? Всё так (если исключить внешнюю схожесть с Фрадковым… но это не диагноз и не приговор). Наоборот, есть интересные моменты. Вроде силовик (на них, как известно, вся Россия держится), но нетипичный, уходил в бизнес. Главный налоговик России, значит, на каждого имеет папочку с компроматом и сможет держать будущий кабмин на коротком поводке. Считается (или считался) самым состоятельным чиновником, значит, у самого поводок короткий. И лысый, значит, не будущий президент (они у нас с 17-го года чередуются лысый-лохматый).
Для Мишустина настал час испытаний (он и внешне похож на тех, кто берёт под козырёк и садится в… куда скажут). Но таких испытаний, о каких и не мечтали его предшественники из 90-х (черномырдины-примаковы-степашины). Они сидели на пустой казне и краснели перед водителями собственного служебного автотранспорта, которым даже в гараже Первого управления периодически задерживали зарплату. Теперь ситуация принципиально другая – бюджет профицитный, по общему признанию рекордной наполняемости, что называется – деньги некуда девать. Их и девают не туда, что народу ну, очень не нравится. То есть, перед новым премьером стоит задача попытаться убедить народ, что во власть идут не только хапать… а то бытует такое мнение. Хотя бы на своём собственном примере – я и так самый богатый, куда мне ещё.
Конечно, на нашем региональном уровне Мишустину очень подкузьмил генерал Родионов, опустивший реноме ФНС ниже ватерлинии. Ну, так и Архангельская область совсем отдельная история.
P.S. Мне интересно, осознав, что на этом ВСЁ, Дмитрий Анатольевич Медведев испытал внутреннее облегчение или почувствовал себя уязвлённым? Всё-так чужая душа – потёмки…
Леонид Черток