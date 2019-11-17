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Архангельская область: Тариф на вывоз мусора определен. Дешевле пакета сока

Свершилось то, о чем так долго говорили чиновники, депутаты, общественники и экологи – в Архангельской области принят тариф на вывоз твердых коммунальных отходов.

То есть, регион успел до нового года войти в реформу, объявленную президентом и уже не попадет в «черные кремлевские списки».

Появится конкретная работа и у регионального оператора - ООО «ЭкоИнтегратор» сможет заключать договора с подрядчиками на вывоз мусора, а также с клиентами, отвечающими за чистоту территорий. То есть, есть надежда, что Архангельская область в рождественские праздники не погрязнет в мусоре, как нередко случалось в предыдущие года.

Окончательные цифры тарифа будут официально обнародованы в ближайшие часы. Пока же с уверенностью можно сказать что:

- ежемесячная плата за вывоз мусора в крупных городах региона не превысит 120-ти рублей с человека в месяц, как и было обещано губернатором;

- в сельской местности – не выше 52 рублей в месяц;

- тариф для жителей небольших городов (до 12 000 человек) сейчас уточняется.

Обращаем ваше внимание на то, что юридические лица в данном документе выделены в отдельную категорию… но и для них тариф вряд ли превысит 140 рублей.

Собственно, теперь дело за сознательными гражданами, которые должны в собственной семье наладить раздельный сбор отходов для удобства их переработки, а также за муниципальными властями в части организации современных полигонов ТКО.

Для тех, кого смущают новые цены… вспомните песню Цоя: «Но, если есть в кармане пачка сигарет, Значит все не так уж плохо на сегодняшний день!». Даже, если вы живете в крупном городе, ваш тариф за вывоз мусора не превысит стоимость этой пачки… или литрового пакета с соком. К тому же льготникам скидка 50%!

А в бонусе – чистота вокруг вашего дома.   

26 декабрь 07:40 | : Горячая тема / Экономика

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