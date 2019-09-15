Оба-на! Игорь Угольников привезет на третий Arctic Open много интересного

Новые проекты режиссёра, продюсера, почётного президента кинофестиваля ARCTIC OPEN Игоря Угольникова будут презентованы на одной из творческих встреч в дни фестиваля с 4 по 8 декабря 2019 года в Архангельске.
Два новых художественных фильма — «Учёности плоды» и «Подольские курсанты» - выйдут в прокат в следующем году. Картины сняты в жанре военной драмы и повествуют о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны.
На фестивале Игорь Станиславович представит северянам обе картины и расскажет об истории их создания. В рамках презентации проектов будут показаны трейлер фильма «Подольские курсанты», и фрагменты картины «Учености плоды».
В центре сюжета фильма «Учености плоды» события 1943-1944 годов, разворачивающиеся в селе Михайловское, музее-усадьбе А.С. Пушкина. Одна из основных сюжетных линий построена на отношениях местного жителя Сергея и профессора литературы, специалиста по творчеству Пушкина фрау Шиллер.
«Учености плоды» - международный проект, в съемках которого принимали участие ведущие российские и немецкие актеры. Это малоизвестная история оккупации Михайловского – места святого для каждого жителя нашей страны. В оккупированное село приезжает немка фрау Мария Шиллер, профессор литературы, специалист по творчеству Пушкина и старается сделать все, чтобы сохранить наследие великого русского поэта. Фрау Шиллер сыграла молодая актриса Настасья Кербенген. Мы провели большой кастинг среди немецких и русских актрис. Мы искали особенную стать, актрису, которая может так молчать в кадре, что за ней интересно наблюдать и сопереживать ей. Мы хотели, чтобы в нашей героине чувствовалась тайна, которую зритель будет пытаться разгадать. Мне кажется, что у нас получилось. Почему и для кого немка защищает культуру и, соответственно, Пушкина – в этом и заключается интрига фильма. «Учености плоды» - это патриотическое кино, кино о нас, о людях, которые не хотят отдавать свое на своей земле», - рассказал Arctic open режиссёр-постановщик киноработы Игорь Угольников.
Вторая картина «Подольские курсанты» рассказывает о подвиге учащихся артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой. Молодые будущие офицеры вместе со своими командирами получили приказ занять оборону на Ильинском рубеже и сдерживать натиск фашистских захватчиков, пока не подойдет подкрепление.
«Предполагалось, что подкрепление прибудет в течение пяти дней. Подольские курсанты простояли две недели. Три с половиной тысячи мальчишек были отправлены на рубеж. Большинство остались в земле, а мы так и не отдали им дань уважения. И была еще одна причина, по которой я понял, что просто обязан сделать этот фильм. Пока я собирал материал о том, что же произошло в октябре 1941 года на Ильинском рубеже, нашел место захоронения своего деда, пропавшего без вести. Он участвовал в возведении рубежа и погиб 6 октября на реке Угра в деревне Горловка, как раз в тот день, когда курсанты пришли на рубеж», - рассказал Игорь Станиславович.
Актерский состав фильмов — настоящее созвездие: Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Евгений Дятлов, Настасья Кербенген, Анастасия Мельникова и многие другие. Обе картины созданы при поддержке министерства Культуры РФ.
Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «III Международный кинофестиваль стран Арктики ARCTIC OPEN» реализуется на средства фонда Президентских грантов при поддержке Министерства культуры Архангельской области. Соорганизатор проекта – Северный (Арктический) федеральный университет.